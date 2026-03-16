En un mundo donde todos hablan pero pocos logran ser realmente escuchados, el actor colombiano Ronald Torres Mora presenta una propuesta que está llamando la atención de profesionales de la comunicación, el arte y la educación.

Se trata de “Voz con presencia: técnica y cuidado vocal para profesionales de la voz”, un extraordinario libro que reúne años de experiencia artística, pedagógica y de investigación sobre el uso consciente de la voz.

La obra refleja el sobresaliente trabajo creativo y formativo de Ronald Torres, quien durante años ha explorado la profunda relación entre el cuerpo, las emociones y la voz.

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Más que un manual técnico, el libro propone descubrir la voz como una poderosa herramienta de transformación personal capaz de fortalecer la seguridad, mejorar la comunicación y proyectar una presencia auténtica frente a cualquier audiencia.

La voz como instrumento de poder personal Según Torres, muchas dificultades al hablar no provienen únicamente de la garganta. En la producción vocal intervienen múltiples sistemas del cuerpo humano como la respiración, el sistema nervioso, la musculatura y el control emocional.

Cuando estos sistemas trabajan en equilibrio ocurre algo extraordinario: la voz adquiere fuerza, claridad y una presencia capaz de captar la atención de cualquier audiencia. Hablar bien no es talento, es entrenamiento

Uno de los aportes más sobresalientes del libro es su enfoque práctico. A través de ejercicios de respiración, resonancia, dicción y proyección vocal, el autor demuestra que hablar bien no es un talento exclusivo, sino una habilidad que puede desarrollarse con entrenamiento y conciencia.

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El libro está dirigido no solo a actores y locutores, sino también a docentes, conferencistas, líderes, estudiantes y cualquier persona que quiera fortalecer su capacidad de comunicación. Una voz auténtica puede marcar la diferencia.

En una sociedad saturada de información y mensajes rápidos, tener una voz clara, segura y auténtica puede convertirse en una ventaja decisiva.

Con esta obra, Ronald Torres presenta una guía práctica que refleja su extraordinaria trayectoria y consolida un sobresaliente aporte al campo de la comunicación y el entrenamiento vocal.

Porque, como afirma el propio autor, una idea puede ser brillante, pero si no se comunica con claridad, corre el riesgo de perderse.