“Quiero ver a Barranquilla en primer plano”: Juan F. Velasco

Velasco comenzó su travesía musical desde temprana edad, descubriendo en las notas y letras una forma de comunicar emociones. En este camino, Colombia ha sido pieza clave para el posicionamiento que han tenido sus canciones.

“Colombia ha sido muy importante no solamente por el cariño que me ha dado este país y su gente durante tantos años, sino por la influencia que tiene Colombia en la industria de la música latina globalmente. Eso sin duda me ha permitido llegar a muchas otras latitudes a las cuales seguramente si no hubiera tenido el trampolín y la plataforma de Colombia, no lo hubiera logrado”.