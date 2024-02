Fausto Chatela vuelve a cantar y lo hace para agradecerle a Dios

El múltiple ganador del Congo de Oro reapareció en público la mañana de este domingo, en medio de una celebración religiosa que se cumplió en la iglesia Cristiana Adoración, en la que el artista se congrega hace tiempo.

Allí subió a tarima para interpretar el tema ‘Puedo confiar en el Señor’ y mientras lo hacía estuvo muy entregado, con los ojos cerrados y también elevaba las manos al cielo para agradecer al creador. “Puedo Confiar en el Señor, Él me va a ayudar, Si el sol llegara a oscurecer y no brille mas, Yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar”, se le escuchó entonar al artista que recibió la ovación de los asistentes a la celebración religiosa.

Chatela apareció en escena con ropa deportiva, con una barba que nunca se le había visto y “renovado en su fe” como le manifestó a EL HERALDO.

“Aquí vamos con vida gracias a nuestro Señor, estoy en terapias de rehabilitación para pronto poder cantarle a toda Colombia y el mundo”, expresó Chatela.