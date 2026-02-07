Los carnavaleros cuentan con una propuesta muy suya para disfrutar esta temporada festiva. El cantante barranquillero Fausto Chatela decidió rendirle homenaje en vida a una de las figuras más representativas de nuestro folclor, su paisano Aníbal ‘Sensación’ Velásquez, leyenda viva del acordeón y de la música carnavalera.

El tributo toma forma en una canción de título tan pintoresco como costeño ‘El pollo tuerto pescuezo pela’o’, una propuesta cargada de humor, picardía y sabor a bordillo, que desde ya empieza a calentar el ambiente para las carnestolendas del 2026. “Pensando en la cultura musical de Barranquilla, sentí que debía hacer un homenaje en vida a uno de los representantes más importantes del Carnaval de Barranquilla y del Caribe colombiano para el mundo, el maestro Aníbal Velásquez”, sostuvo Chatela en conversación con EL HERALDO.

En esa misma línea, resaltó que el objetivo de la canción no es solo armar la fiesta, sino preservar nuestra identidad.

El proyecto, sin embargo, no nació de la noche a la mañana. De acuerdo con Chatela, el proceso implicó insistencia, estrategia y paciencia, pues el maestro Aníbal debido a su edad (cumple 90 años el 3 de junio) y hábitos, sale muy poco de su casa ubicada en la Ciudadela 20 de Julio. “Desde hace aproximadamente dos meses habíamos estado detrás del maestro, pero se nos había complicado contactarlo”, relató el artista, quien finalmente logró acercarse al ícono carnavalero a través de su equipo de trabajo liderado por su mánager Gustavo Santrich.

Guaracha pura

‘El pollo tuerto pescuezo pela’o’ es una composición del maestro Marlon González, oriundo de Baranoa, y según Chatela, tiene todos los ingredientes de nuestra idiosincrasia costeña. Letra jocosa, doble sentido, ritmo contagioso y un sabor que conecta con el bailador, hacen de ella una propuesta ideal para carnavalear.

“La letra es un poco jocosa, propia de nuestra cultura caribe colombiana, habla de un pollo tuerto que tiene el pescuezo pelado, que es muy enamorado… y bueno, en el fondo sabemos que tiene también un doble significado”, dijo entre risas.

En lo musical, la pieza se mueve sobre la base de una guaracha mezclada con folclor, e incorpora elementos tradicionales como la flauta de millo, además del acordeón.

La grabación ocurrió un sábado a inicios de diciembre, en ABC Records, y aunque Chatela llegó con nervios por la exigencia física que implica grabar en estudio a los 89 años, el maestro terminó sorprendiéndolo. “Yo estaba asustado, pero el maestro tiene una vitalidad impresionante, le metió mucho a la canción”.

Cortesía

La sesión fue ágil, el maestro se sentó, se acomodó con naturalidad y, con esa destreza que solo da la experiencia, se aprendió la melodía de inmediato. “Ni siquiera había escuchado la melodía y se la aprendió en un momentico”, contó.

Después vino el sello barranquillero, el cierre no fue con protocolo, sino con sabor.

“Nos fuimos a un restaurante, comimos sancocho de pescado, que es lo que más le encanta al maestro, y lo dejamos en su casa”, narró.

Sensación Velásquez dijo sentirse feliz de que un colega suyo y paisano le haya hecho este homenaje en vida. “Es importante que artistas pertenecientes a otras generaciones te reconozcan como un modelo a seguir y te inviten a ser parte de sus canciones y sobre todo si se trata de un homenaje tan auténtico como este”.

Deuda pendiente

Más allá de lo musical, Chatela se llevó una escena que considera imborrable, el maestro pronunció una frase que lo sacudió. “Barranquilla estaba en deuda conmigo, le han hecho homenaje a todo el mundo, pero a mí no me habían hecho nada”.

Para Chatela, ese reclamo tiene sentido y peso cultural. Por eso, insiste en que este homenaje musical debe ser solo el inicio. “Creo que tanto Carnaval como Barranquilla y como la cultura caribe colombiana le debemos hacerle un homenaje a lo grande al maestro en vida”, afirmó.

Chatela seguirá trabajando en esta temporada festiva, entre los eventos confirmados, mencionó una presentación en Cucayo. Pero lo que viene después de la fiesta también promete, Chatela prepara un proyecto discográfico ambicioso titulado ‘Chatela Vallenatos Tropilatino’, donde reinterpreta vallenatos en distintos géneros musicales con invitados de alto calibre.

“Ya tengo grabadas siete canciones y tengo invitados como el maestro Bobby Cruz, Alfredito de la Fe, Pachalo y un reguetonero muy importante que no puedo decir el nombre”, adelantó.

Dentro de esa lista de sueños y colaboraciones, el maestro Aníbal seguirá siendo protagonista: Chatela planea grabar con él uno de sus éxitos “en otro género musical”, como parte del concepto del álbum.

Y la ruta de homenajes continúa, pues el cantante quiere seguir rindiendo tributos en vida a grandes figuras del Caribe. “Me encantaría grabar con el maestro Juan Piña y Juan Carlos Coronel, creo que estamos en deuda con ellos”, insistió.