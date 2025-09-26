Esta semana la Nasa informó que recibió una señal desde 350 millones de kilómetros de la Tierra. Esto es un hecho impresionante pues, los usuarios comentaron en rede sociales que se podría tratar de un comunicación extraterrestre.

Sin embargo, la agencia espacial explicó que la señal que recibieron es de un experimento de comunicaciones ópticas realizado con la nave Psyche, lanzada en 2023 y que actualmente se dirige al asteroide metálico 16 Psyche.

Esa misión llegará a su objetivo en 2029. Indicaron que enviaron un haz de luz láser desde la Tierra hacia la nave, que respondió con su propia señal. Es la primera vez que se logra hacer una comunicación bidireccional con láser establecida a una distancia récord en el espacio profundo, manifestaron.

Antes, las misiones dependían de ondas de radio para transmitir información, sin embargo, ahora tienen esta comunicación óptica que al usar fotones de luz, permiten enviar hasta 100 veces más datos en el mismo tiempo.

Deep Space Optical Communications (DSOC) es el proyecto que permite esta comunicación, que será esencial cuando más adelante quieran enviar videos e imágenes desde Marte.

“Si vamos a enviar astronautas a Marte, necesitamos canales de comunicación mucho más rápidos y eficientes”, dijeron desde el Jet Propulsion Laboratory (JPL).