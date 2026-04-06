Con un repertorio representativo del Carnaval de Barranquilla, la Corporación Cultural Barranquilla, a través de su Compañía de Danzas dirigida por Mónica Lindo, participa en el 1º Festival Cultural Internacional de la Danza y el Brinco del Chinelo, que se realiza en San Antonio Tecómitl en México.

Este importante encuentro cultural rinde homenaje a la tradición de los Chinelos, expresión festiva emblemática cuyos orígenes se sitúan en la región de Morelos. La celebración se distingue por sus trajes finamente bordados, sombreros adornados con plumas y el característico “brinco”, un estilo de danza que simboliza identidad y alegría popular.

El festival convoca principalmente manifestaciones dancísticas y musicales vinculadas a las celebraciones de carnaval, consolidándose como un espacio de intercambio y proyección internacional del patrimonio inmaterial.

En esta primera edición, países como Panamá, Chile y Colombia han sido invitados a compartir la riqueza, diversidad y valor cultural de sus danzas tradicionales, fortaleciendo los lazos de hermandad entre pueblos latinoamericanos a través del arte y la tradición.

Las actividades de carnaval dieron inicio este sábado 4 de abril en San Antonio Tecómitl, reafirmando la tradición festiva de las comparsas de Chinelos, acompañadas por la energía de las bandas sinaloenses, muestras de danza y una variada oferta de gastronomía local.

En el marco del festival se destaca la presencia de la emblemática Banda de Tlayacapan, reconocida como la más antigua de México, con más de 145 años de historia. Considerados máximos exponentes y guardianes musicales del “Brinco del Chinelo”, su participación representa un invaluable legado sonoro que ha acompañado esta tradición por generaciones.

Por su parte, la Corporación Cultural Barranquilla presentó tres repertorios escénicos distintos, en los que confluyen expresiones emblemáticas del Carnaval de Barranquilla como la Cumbia, el Mapalé y el Garabato, integradas con otras danzas del Caribe colombiano como el Bullerengue y Las Pilanderas.

Estas propuestas serán interpretadas por los bailarines Valeria Álvarez Ortega, María de los Ángeles Pérez Polo, Mariangel Acevedo, Sheilyn Blanco Martes, Daniela Ferreira, Diego Chelia Acosta, Yair Atehortua Cantillo, José Madariaga Soto, Diego Rosales Mejía y Ángel Fontalvo Balza, quienes asumirán el escenario como embajadores de la riqueza cultural y dancística del país.

A través de esta participación, la Corporación Cultural Barranquilla consolida y hace visible su firme compromiso con la salvaguarda, promoción y proyección de nuestras tradiciones artísticas y patrimoniales.