El reconocido actor colombiano Santiago Munévar falleció el pasado viernes 27 de marzo, a los 66 años. La información fue confirmada por la Asociación Colombiana de Actores y Actrices, que publicó un mensaje en redes sociales para informar el suceso, que tiene de luto a la televisión colombiana.

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Munévar, actor y director de doblaje, desarrolló su carrera en radio, televisión, cine, teatro desde la década de los 70′.

“Hay voces inconfundibles. Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo. Santiago Munévar sabía reír, incluso en los momentos más difíciles. Un caballero. Hizo de la lectura en voz alta un propósito: volvía el texto una materia viva, que respiraba y se compartía en ese instante preciso”, dijo la organización.

Asimismo, la Asociación Colombiana de Actores y Actrices manifestó: “Murió en el Día Mundial del Teatro. Hay coincidencias que se sienten como una forma de permanecer. Desde ACA le decimos adiós. Su voz sigue entre nosotros”.

Por el momento, no se han entregado detalles sobre las causas del fallecimiento del actor. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de sus familiares sobre las exequias y homenajes.

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La trayectoria de Santiago Munévar incluyó su participación en producciones desde 1975, lo que lo ubica dentro de varias décadas de presencia en la industria audiovisual en Colombia.

En televisión, participó en seriados y novelas, además protagonizó producciones como ‘Así fue’ y ‘Aquilino el inquilino’. Su trabajo se extendió también a la locución comercial y la narración.