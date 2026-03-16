Bajo el lema de “Carnaval de Barranquilla para el mundo, unidos todos en un solo carnaval”, la delegación internacional del Carnaval de Barranquilla reafirma su compromiso de trabajar durante los 365 días del año para promover la fiesta más importante de Colombia en Estados Unidos, Canadá y países de Europa.

Este año, la delegación volvió a decir presente en la fiesta, acompañada por reyes y representantes de estados como Nueva York y Tampa Bay, consolidando un proceso que ya cumple tres años de participación activa en la programación oficial.

La directora de esta organización, Luz Mery Machado, contó a EL HERALDO que el proyecto surgió tras varios encuentros en eventos ligados al desfile de la hispanidad, donde coincidieron representantes de distintos carnavales del continente.

De interés: Shakira, Karol G, Greeicy y otras famosas colombianas que convirtieron su estilo capilar en tendencia y negocio

“Nos reunimos y vimos la necesidad de tener presencia organizada en el Carnaval de Barranquilla este 2026 con los reyes de cada estado. Fui vocera del grupo ante la organización del carnaval y desde ahí comenzamos a trabajar”, relató.

El proceso inició con reuniones virtuales, coordinación entre estados y la construcción de un proyecto común. Lo que empezó como una iniciativa puntual hoy se ha convertido en un movimiento sólido que agrupa cerca de 20 carnavales en Estados Unidos, además de delegaciones en Canadá y una posible presencia en Europa.

JHONY OLIVARES

“Esto se volvió una familia. Trabajamos en equipo y cada año buscamos que más personas se vinculen”, señaló Machado.

De la emoción al crecimiento

La primera participación en la Batalla de Flores marcó un antes y un después para la delegación.

“Fue algo inolvidable, extremadamente impresionante”, recordó la directora de la delegación.

Por su parte, Sandra Del Valle, directora del Carnaval de Tampa y parte del proceso desde sus inicios, destacó la evolución organizativa del grupo.

“Nos comunicamos al menos dos veces al mes. Definimos qué vamos a hacer, cómo nos vamos a vestir, qué mensaje vamos a llevar. Cada año crecemos y nos fortalecemos más”, explicó.

Vea: Así puede eliminar el olor a humedad del armario con trucos caseros

Uno de los logros recientes fue llegar como patrocinadores a la fiesta 2026, una meta que se habían trazado desde la primera participación, pero que hasta este 2026, se dio, y de la mejor manera.

El carnaval en el exterior

En ciudades como Nueva York, Tampa, Toronto y otras con alta presencia latina, el Carnaval de Barranquilla se ha convertido en un punto de encuentro cultural que trasciende el amor por la cultura barranquillera.

En Estados Unidos y Canadá, la multiculturalidad juega a favor. No solo participan barranquilleros o colombianos, sino ciudadanos de otras nacionalidades, que se sienten atraídos por los colores, la música y la energía caribeña.

“Allá realizamos eventos similares a los de Barranquilla como Noches de Guacherna, Lectura de Bando y coronaciones. Invitamos a vivirlo en sus países, pero también a venir a Barranquilla en febrero o marzo para experimentarlo en su máxima expresión”, mencionaron las dos directoras.

En Nueva York, por ejemplo, el Carnaval se convierte en un espacio de conexión emocional.

“Cuando suena la flauta de millo o los tambores, lo que se siente es indescriptible. Es ese pedacito de tierra que nos conecta”, dijo la reina del Carnaval de Barranquilla en Nueva York, Adriana Robles Collantes.

Las generaciones lo gozan

Uno de los objetivos centrales de la delegación es garantizar que la tradición no se pierda entre las nuevas generaciones de migrantes. Los niños y los jóvenes, igualmente participan activamente en las celebraciones en el exterior, aprendiendo sobre danzas, música e historia del Carnaval.

Lea: Laura Fernanda Álvarez Ruiz se corona como Virreina Mesoamerica 2026

“La idea es que ellos se sientan orgullosos y hablen del Carnaval de Barranquilla dondequiera que estén. Todo el que lo conoce se enamora. Hay colombianos que se encuentran en Europa, y han querido hacer parte de la delegación, pero lamentablemente por la diferencia de horario no hemos podido ponernos de acuerdo para las reuniones”, afirmaron ambas directoras.

Más que una agenda de eventos, la Delegación Internacional de Carnaval de Barranquilla Para el Mundo, se ha convertido en una plataforma cultural que exporta identidad, fortalece la hermandad entre comunidades y actúa como embajadora permanente de la fiesta.