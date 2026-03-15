La cantante española Rosalía ha reivindicado en un vídeo en sus redes sociales su compromiso feminista y ha aclarado que se “equivocó” en sus declaraciones sobre Picasso cuando afirmó que hay que separar al artista de su obra: “No tenía conciencia de casos reales de maltrato”.

Rosalía ha publicado este sábado un vídeo en redes sociales en el que se retracta sobre las opiniones que expresó acerca del pintor español en un pódcast con la escritora argentina Mariana Enríquez, donde afirmó que el pintor le gusta mucho y nunca le ha “molestado” separar al artista de su obra, además de poner en duda los testimonios sobre el maltrato del artista a sus parejas.

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“No estoy en paz con lo que dije”, ha confesado Rosalía, que añade que se ha “equivocado” y admite que no debe hablarse de según qué temas cuando uno no tiene un conocimiento “absoluto” sobre ellos: “Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de casos reales de maltrato”. ha puntualizado.

Tras quejarse de que el mundo sea ahora tan “polarizado”, la artista catalana se ha disculpado por su “falta de sensibilidad y empatía” con “esas mujeres y esos testimonios”.

En el vídeo, Rosalía aclara también su postura sobre el feminismo, tras haber sido criticada por su falta de compromiso con la lucha de las mujeres cuando afirmó, en otra entrevista, que no se declara “formalmente feminista” porque no se considera “moralmente perfecta” para definirse así.

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“No tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo, a veces hasta peco de ser demasiado cuidadosa”, ha afirmado la intérprete, que aclara que en ocasiones le da “miedo” denominarse “según de qué manera por no ser una representación suficientemente buena de eso”.

Para Rosalía, es “obvia” cuál es su posición sobre el asunto: “Está claro que la forma en que vivo, escribo, performeo, canto y hago música es muy feminista”.

“No hago este vídeo por los haters ni para ellos, lo hago al revés, para la gente que siempre está ahí. Os quiero dar las gracias”, ha zanjado.