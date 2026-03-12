Disney+ dio a conocer el póster oficial de Hannah Montana: Especial 20° aniversario que llega a la plataforma de streaming muy pronto. El especial celebra la icónica serie que marcó a toda una generación, exactamente dos décadas después de su estreno en Disney Channel.

Filmado ante una audiencia en vivo en el estudio, el especial, que estrena muy pronto en Disney+, presenta una entrevista exclusiva y en profundidad con Miley Cyrus, quien ofrece una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop y al impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo.

Vea: Los Óscar encaran la edición más tensa bajo la sombra de Trump

Con una mezcla de nostalgia emotiva y una nueva perspectiva, Cyrus revive los momentos, la música y los recuerdos que marcaron una era. Además, la audiencia podrá disfrutar de material de archivo nunca visto mientras algunos de los sets más memorables de Hannah Montana vuelven a cobrar vida, incluyendo la sala de estar de la familia Stewart y el legendario armario de Hannah Montana.

Con uno de los fandoms más apasionados de Disney, Hannah Montana se convirtió en un fenómeno global que transformó la televisión infantil, influyó en la música y la moda, y lanzó a una estrella pop que marcó a toda una generación. La serie, nominada al Emmy®, dio origen a 14 álbumes de platino y 18 de oro en todo el mundo, además de dos películas.

“Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que comenzó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión”, expresó Miley Cyrus. “Que después de tantos años siga significando tanto para la gente es algo que me llena de orgullo. Este ‘Hannahversario’ es mi manera de celebrar y agradecer a los fans que han estado a mi lado durante 20 años”.

“Hannah Montana abrió la puerta para que muchos fans soñaran en grande, cantaran fuerte y abrazaran cada faceta de sí mismos, y por eso su legado sigue brillando a través de generaciones”, afirmó Ayo Davis, Presidente de Disney Branded Television. “Asociarnos con Miley para este especial es un sueño, y queremos que sea una carta de amor para los fans, que siguen siendo tan apasionados hoy como cuando la serie debutó hace casi 20 años”.

Lea: La sonda Van Allen A reingresó a la Tierra ocho años antes de lo previsto, confirmó la Nasa

Hannah Montana: Especial 20° aniversario es una producción de HopeTown Entertainment y Unwell Productions. Ashley Edens se desempeña como showrunner, y Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan son productores ejecutivos. Además, Cooper es la conductora del especial, guiando a los fans de Hannah Montana a través de esta celebración nostálgica y tan esperada por su aniversario.

Los fans pueden revivir sus momentos favoritos de Miley antes del especial con la colección de Hannah Montana disponible en Disney+.

Hasta el 30 de marzo de 2026, las nuevas suscripciones de Disney+ podrán ingresar a www.disneyplus.com y acceder a una oferta por un tiempo limitado de dos meses, que les permitirá suscribirse a Disney+ Premium por $17900/mes final, a Disney+ Estándar por $15900/mes final o a Disney+ Estándar con Anuncios por $8990/mes final. Luego de los dos meses, la suscripción a Disney+ se renovará de forma automática al precio mensual vigente en ese momento hasta su cancelación. La suscripción se podrá cancelar dentro del periodo de vigencia de la promoción.