Luego de tres años del estreno del laureado álbum ‘Vida cotidiana’ en el que Juanes aún impregnado de los recuerdos que dejó la pandemia de la COVID-19, lanza este domingo una nueva propuesta titulada ‘JuanesTeban’.

El rockero paisa cuyo nombre de pila es Juanes Esteban Aristizábal Vásquez, con esta propuesta muestra su lado más personal con 16 canciones en las que incluso aborda temas tan sensibles como la partida de su madre.

Junto con el lanzamiento, el artista también estrena el nuevo sencillo destacado y su video “Timelapse De Sol”, en colaboración con la aclamada banda venezolana Rawayana.

Continuando con la práctica que ha marcado toda su carrera de grabar tanto con artistas consagrados como con talentos emergentes, el nuevo álbum también incluye colaboraciones junto a Bomba Estéreo (“Muérdeme”), Conociendo Rusia (“Cómo Pudiste”), Mon Laferte (“Vuelve”), Vivir Quintana (“Humano”), y Davide Rossi de Coldplay, quien aporta los arreglos de cuerdas para “El Gran Día” y “Una Noche Contigo”.

Se trata de un álbum conceptual coproducido por el argentino Nico Cotton y Juanes, que gira en torno a la idea de la dualidad: Juanes explora tanto la oscuridad como la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance pasional, letras cargadas de optimismo y alegría junto con una profunda vulnerabilidad emocional.

Son las dos caras opuestas de un mismo artista profundamente humano que coexisten y se complementan. Juanes es el cantante más cercano y conocido en todo el mundo mientras ‘Teban’ es su alter ego intrépido, sin miedo a expresar las verdades emocionales más profundas.

“He vuelto finalmente a un lugar de luz y alegría”, dice Juanes. “Quería hacer un álbum que me llevara de regreso al territorio del baile y la cumbia, a esa sensación tan propia de América Latina, a la raíz del folclor. Este disco también es diferente a los anteriores porque por fin pude explorar las muchas facetas de mi personalidad”, reflexiona.

“Es como un caleidoscopio de mis distintos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones le da propósito a mi vida” (Tomado de la biografía del álbum).

El canto a su madre

Además de los sencillos adelantados, “Una Noche Contigo”, “Cuando Estamos Tú y Yo”, “Muérdeme” y “Hagamos Que”, ya bien recibidos por los fans y las listas globales, el álbum ofrece muchos otros momentos destacados.

Entre ellos se encuentran el calor romántico de un atardecer en “Timelapse del Sol”, la cumbia tropical llena de vitalidad de “Quiero”, (dos canciones que celebran la fuerza que nace del amor de pareja), la energía para enfrentar el mundo en “El Gran Día” y el poder restaurador del amor en tiempos difíciles en “Humano”.

El proyecto culmina con la conmovedora y delicada pieza acústica “Madre”, dedicada a la madre de Juanes, Alicia, ya fallecida.