Un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de sangre, será visible en Colombia el próximo 3 de marzo. El evento astronómico ocurrirá en la madrugada y alcanzará su punto máximo poco antes del amanecer, cuando la Luna adquiera un tono rojizo característico.

De acuerdo con la NASA, un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se ubica directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. En la fase total, el satélite natural se tiñe de un color naranja o rojo oscuro.

¿Por qué se le llama Luna de sangre?

Durante un eclipse lunar total, la mayor parte de la luz solar queda bloqueada por la Tierra. Sin embargo, una fracción de esa luz atraviesa la atmósfera terrestre y se dispersa antes de llegar a la Luna.

Ese filtrado provoca que predominen los tonos rojizos, un efecto similar al que se observa en los amaneceres y atardeceres. Por esa razón, el fenómeno recibe el nombre de Luna de sangre.

Horarios del eclipse lunar en Colombia

El eclipse lunar total tendrá varias etapas visibles desde el territorio colombiano:

Inicio penumbral: 3:44 a. m. (oscurecimiento sutil).

3:44 a. m. (oscurecimiento sutil). Inicio parcial: 4:50 a. m. (la sombra comienza a cubrir la Luna).

4:50 a. m. (la sombra comienza a cubrir la Luna). Máximo visible: 5:57 a. m. – 6:04 a. m. (mejor momento para la observación).

5:57 a. m. – 6:04 a. m. (mejor momento para la observación). Inicio de la totalidad: 6:04 a. m. (la Luna entra completamente en la sombra).

6:04 a. m. (la Luna entra completamente en la sombra). Ocultamiento: 6:08 a. m. (la Luna se oculta en el horizonte aún eclipsada).

Entre las 5:15 a. m. y las 6:00 a. m. se considera un periodo favorable para apreciar el fenómeno. No obstante, el resplandor del amanecer podría dificultar la percepción del tono rojizo en los últimos minutos.

¿Dónde será visible el eclipse?

El fenómeno será observable al anochecer en el este de Asia y Australia, durante la noche en el Pacífico y en la madrugada en América del Norte y Centroamérica. En el extremo occidental de Sudamérica, incluido Colombia, podrá verse antes de la salida del Sol.

En otras zonas de Asia central y gran parte de Sudamérica, el eclipse será parcial.

Transmisión en vivo del eclipse lunar total

Para quienes no puedan observarlo directamente o deseen seguir una cobertura especializada, el Observatorio Griffith, en Los Ángeles, realizará una transmisión en vivo desde las 3:37 a. m. hasta las 9:35 a. m. (hora de Miami y Colombia).

También puede consultar la explicación científica del fenómeno en el sitio oficial de la NASA y revisar otras noticias astronómicas en nuestra sección de Ciencia y Tecnología.