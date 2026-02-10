Vestida con una hermosa pollera rosada llena de brillo, la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, llegó a la Joyería Moderna en la tarde de este martes para conocer la corona que la acreditará como Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, una joya que marca el inicio formal de su reinado al frente de la fiesta más importante de la ciudad y de Colombia.

La pieza, que representa un ceremonial profundamente carnavalero, fue elaborada prácticamente desde su casa, convirtiendo la entrega en un momento de especial significado personal, patrimonial y emocional. La creación estuvo a cargo de Adela Char, prima de la reina, quien asumió el diseño como un honor y una responsabilidad única.

“La corona ‘Caribe Esmeralda’ para mí es algo muy importante. Las joyas no solamente están hechas para dominar estilos o escuelas; las joyas cuentan historias y guardan tradiciones”, explicó Adela Char durante el acto de revelación. Detalló que el diseño está inspirado en las piedras naturales de Colombia, con tonos verdes y azules, y que uno de sus elementos más representativos es el diamante bailarín ubicado en el centro y en la parte más alta de la corona.

“Es un diamante suspendido, diseñado para moverse al ritmo de Michelle, porque como sabemos, en el Carnaval nada está quieto”, afirmó.

La corona, diseñada exclusivamente para esta edición del Carnaval, representa no solo el poder festivo de la Reina, sino también la conexión entre tradición, herencia y oficio. Que haya sido creada por una joyería ligada a la historia familiar de Michelle Char Fernández refuerza la idea del Carnaval como un espacio donde lo colectivo y lo íntimo se encuentran, y donde los símbolos adquieren nuevas lecturas.

Durante el evento, Michelle expresó su profunda emoción al portar una joya que resume meses de trabajo artesanal y confianza absoluta en el talento de su prima. “Nunca hubo otra opción. Siempre soñé que mi familia tuviera parte de esta corona, sobre todo Joyería Moderna. Sabía que nadie lo podía hacer mejor que Adela”, aseguró en entrevista con EL HERALDO.

La Reina destacó que la pieza refleja su personalidad: “Esta corona ha sido un sueño de toda mi vida. Me representa completamente porque soy una mujer en movimiento. El diamante bailarín hace parte de mí, porque siempre estoy en todas partes, bailando, moviéndome. Es una joya orgánica, con colores naturales, esmeraldas, tonos fríos, todo completamente natural y ecológico, y eso me encanta”.

Michelle también resaltó el proceso creativo basado en la confianza: “Ella me mostró uno de los primeros diseños sin siquiera saber cómo iba a ser mi vestido, y cuando lo vi supe que era exactamente lo que quería. Fue confiar y dejar que todo fluyera”.

La entrega de la corona es uno de los actos más representativos del calendario carnavalero, pues sella el compromiso de la reina con la preservación y promoción de las tradiciones, las danzas y el espíritu popular que definen al Carnaval de Barranquilla. En esta ocasión, el gesto adquiere una dimensión adicional al estar vinculado a un legado familiar que también hace parte del tejido histórico de la ciudad.

Con la corona ya en sus manos, Michelle Char Fernández inicia oficialmente su camino en el Carnaval 2026, una edición que promete celebrar la fiesta desde el orgullo por lo propio, la memoria compartida y el valor de las tradiciones que se transmiten de generación en generación.

Detalles de la coronación

La coronación de Michelle Char Fernández llevará por nombre “Aquí Suena” y se realizará el 13 de febrero en el estadio Romelio Martínez. Será un viaje musical que recorrerá distintas épocas de la vida de los barranquilleros, desde las verbenas tradicionales hasta sonidos contemporáneos.

El espectáculo incluirá música de artistas como Chayanne y Menudo, combinada con propuestas actuales, en un show que, según la Reina, “no es lo que muchos esperan, pero refleja todas las etapas que hemos vivido como ciudad”.

“‘Aquí Suena’ es algo que han escuchado desde mi día uno, y definitivamente va a sonar ese 13 de febrero”, concluyó.