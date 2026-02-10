La Semana Santa de 2026 será uno de los periodos más importantes del calendario religioso en Colombia, tanto por su valor espiritual como por su impacto en el turismo en el país.

Durante estos días, millones de creyentes participan en ceremonias, procesiones y actos de reflexión que recuerdan los momentos centrales de la fe cristiana, desde la pasión y muerte de Jesucristo hasta su resurrección.

Esta celebración representa para muchos fieles un tiempo de recogimiento, oración, arrepentimiento y fortalecimiento de los lazos familiares, convirtiéndose en una pausa significativa dentro de la rutina diaria. Además, es una de las épocas con mayor movilidad interna, ya que miles de personas aprovechan para viajar y participar en actividades religiosas en distintas regiones.

¿Cuándo son los días festivos en Semana Santa?

De acuerdo con el calendario litúrgico, la Semana Santa en 2026 se celebrará en el mes de abril. En Colombia, los días festivos oficiales serán el Jueves Santo, el 2 de abril, y el Viernes Santo, el 3 de abril, fechas que no se trasladan y se mantienen fijas dentro del calendario laboral.

Aunque solo estos dos días son considerados descanso obligatorio, muchas empresas, colegios y universidades reducen sus actividades durante toda la semana.

La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, jornada en la que se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, acompañado por multitudes que lo recibieron con palmas y ramos. A partir de allí, cada día adquiere un significado especial. El Lunes y el Martes Santo están dedicados a la reflexión y la preparación espiritual, mientras que el Miércoles Santo recuerda la traición de Judas y marca el cierre del tiempo de Cuaresma.

El Jueves Santo conmemora la Última Cena, la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies como símbolo de humildad y servicio. El Viernes Santo es una de las jornadas más solemnes, pues se recuerda la crucifixión y muerte de Jesucristo, y se realizan actos como el viacrucis, la adoración de la cruz y momentos de ayuno. El Sábado Santo es un día de silencio y espera, previo a la Vigilia Pascual, y finalmente el Domingo de Resurrección celebra la victoria de la vida sobre la muerte, siendo el momento más festivo del calendario cristiano.

¿En qué lugares de Colombia se celebra la Semana Santa?

En Colombia, esta conmemoración se vive con especial intensidad en ciudades como Popayán, cuyas procesiones han sido reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; Mompox, famosa por sus recorridos nocturnos; y Tunja y Pamplona, donde se desarrollan múltiples actividades litúrgicas. Estos eventos atraen a miles de visitantes y contribuyen al desarrollo del turismo religioso y cultural.

Durante esta temporada, las autoridades recomiendan planear con anticipación los desplazamientos, consultar los horarios de las celebraciones y respetar los espacios de recogimiento. El alto flujo de viajeros suele generar congestión en carreteras, terminales y aeropuertos, por lo que la organización previa resulta fundamental.