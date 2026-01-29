Carnaval de Barranquilla y Triple A presentaron la decimotercera edición del Premio a la Mejor Crónica de Carnaval Ernesto McCausland Sojo, un reconocimiento que honra la memoria de este destacado periodista y cronista barranquillero, y exalta el papel del periodismo en la preservación y difusión del Carnaval de Barranquilla.

En esta edición, el Premio cuenta con Triple A como gran aliado, sumándose al compromiso de fortalecer el periodismo cultural y la salvaguarda de las tradiciones que hacen del Carnaval una manifestación Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Podrán participar trabajos periodísticos publicados entre el 1 de octubre de 2025 y el 20 de febrero de 2026, fecha límite de cierre de publicaciones, en el marco del Carnaval 2026. La convocatoria está abierta a crónicas difundidas en medios locales, regionales, nacionales e internacionales, que aborden y destaquen la riqueza cultural de la Fiesta y la crónica como género periodístico en diferentes formatos.

Para la edición 2026, el Premio Ernesto McCausland Sojo vuelve a orientarse en tres ejes temáticos: Patrimonio, Sostenibilidad y Mujer y equidad de género, temas que dialogan con los retos contemporáneos y reflejan la importancia de preservar la identidad cultural, promover un desarrollo responsable y visibilizar el papel fundamental de la mujer en el Carnaval de Barranquilla.

Además, el Premio continúa innovando y este año estrenará la categoría Nuevos Contadores de Historias, dirigida a estudiantes de Comunicación Social y Periodismo que participen con formatos digitales.

Los ganadores de cada categoría recibirán, además de la tradicional estatuilla del Torito, un incentivo económico de cinco millones de pesos ($5.000.000), como estímulo al ejercicio periodístico comprometido con la cultura y la memoria y el ganador de la categoría Nuevos Contadores de Historias recibirá un Iphone 17 y un kit para crear contenido digital.

Adicionalmente, se otorgará el Reconocimiento Especial Vida y Obra a un periodista, realizador audiovisual o reportero gráfico que, a lo largo de su trayectoria, haya contribuido de manera significativa a exaltar el Carnaval de Barranquilla desde el ejercicio periodístico.

El Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo se enmarca en la línea de comunicación y divulgación con sentido patrimonial del Plan Especial de Salvaguarda (PES) del Carnaval de Barranquilla, reconociendo el rol del periodismo como aliado fundamental en la protección, valoración y difusión de este Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Los trabajos participantes deberán ser enviados al correo electrónico convocatoriascarnavalbaq@gmail.com, siguiendo los lineamientos establecidos en la convocatoria y las bases del concurso disponibles en la página web: https://carnavaldebarranquilla.org/