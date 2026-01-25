En medio de un ambiente de alegría, cultura y tradición, el municipio de Soledad celebró con total éxito el Show de Bando y Coronación del Carnaval de Soledad 2026, titulado “Tributo a Soledad, 4 legados, 1 corona”, protagonizado por los Reyes del Carnaval 2026, María Paula Amaya y Javier Jiménez.

El espectáculo reunió en escena a más de 500 artistas, quienes ofrecieron una puesta en escena de alto nivel artístico que exaltó la identidad soledeña, sus expresiones culturales y los legados que han marcado la historia del carnaval del municipio. Música, danza, teatralidad y color se fusionaron en una noche inolvidable que reafirmó el valor del arte y la tradición como pilares de la cultura local.

Cortesía Alcaldía de Soledad Instante en que fue coronada María Paula Amaya.

El público asistente disfrutó de una programación diversa que incluyó talento soledeño y artistas de talla nacional, consolidando este evento como uno de los grandes hitos culturales del Carnaval de Soledad 2026. La respuesta de los asistentes fue ejemplar, destacándose el buen comportamiento, el respeto y la convivencia, lo que permitió el desarrollo del evento en un ambiente seguro y familiar.

La coronación de los Reyes del Carnaval 2026 marcó oficialmente el inicio de las fiestas carnestoléndicas en el municipio, reafirmando el compromiso de Soledad con la promoción del arte, la cultura y el fortalecimiento de sus procesos culturales.

Cortesía Alcaldía de Soledad La cultura soledeña fue recreada durante el show.

Desde la organización del evento se destacó el respaldo del público y el trabajo articulado de artistas, gestores culturales y entidades involucradas, quienes hicieron posible una noche que rindió homenaje a Soledad y a sus tradiciones, dejando en alto el nombre del municipio.

La programación musical corrió por cuenta de Beto Zabaleta, Rafa Pérez, Criss & Ronny, La Orquesta de Pacho Galán, Bad Boy Coronado, Sol Mayor, Charlex y La Cumbia Moderna de Ramayá.

Cortesía Alcaldía de Soledad Los Reyes del Carnaval 2026, María Paula Amaya y Javier Jiménez.

Soledad continúa demostrando que su carnaval es sinónimo de identidad, talento y cultura viva.