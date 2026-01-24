La moda masculina mantiene un ritmo imparable. La temporada otoño-invierno 2026 se inició oficialmente con Pitti Uomo y continúa su recorrido por Europa con la Semana de la Moda Masculina de Milán, que se celebró del 16 hasta el 19 de enero, antes de trasladarse a París, uno de los escenarios más influyentes del circuito global.

Lea más: Todo listo para que el semillero del Carnaval de la 44 se apodere de Alameda del Río

Las estilistas de moda Daniela Riaño y Juliana Pedraza dijeron a EL HERALDO que esta temporada confirma una apuesta por la atemporalidad, la experimentación textil y la reinterpretación del guardarropa clásico masculino, elementos que dominarán tanto las pasarelas italianas como las francesas, pero también algunas propuestas futuristas de Dior.

Los abrigos llamativos se impusieron en las pasarelas de Dior.

Ralph Lauren volvió a presentarse en la ciudad después de su debut europeo en 2002; Zegna retornó tras su desfile en Dubái el año pasado; y DSquared2 reaparece luego de una breve pausa posterior a su celebrada colección aniversario otoño-invierno de 2025.

Ver más: Abren segunda fecha para el adiós de Silvestre y Juancho en el Festival Vallenato

A ellos se suman referentes del estilo italiano como Prada, Dolce & Gabbana, Paul Smith, Tod’s, Canali, Etro y Bally. Uno de los momentos más significativos fue el desfile masculino de Giorgio Armani, el primero desde el fallecimiento del diseñador el pasado septiembre.

Sobre las pasarelas

La Paris Fashion Week Men’s Otoño-Invierno 2026 esta vez tiene 35 desfiles y 32 presentaciones. Jonathan Anderson en Dior y Julian Klausner en Dries Van Noten presentaron sus segundas colecciones masculinas, mientras que Hermès despidió a Véronique Nichanian, quien mostró su última propuesta tras 37 años al frente de la línea masculina de la casa.

“En el primer día por ejemplo, Louis Vuitton contó con la presencia de la marca japonesa Auralee y el debut oficial de Jeanne Friot en el calendario parisino de esta temporada”, dijo Daniela.

Juliana, por su parte, mencionó que Dior Homme acaparó miradas con una propuesta que, en palabras de Jonathan Anderson, huye de la normalidad. La colección combinó elementos opuestos para construir personajes poco convencionales, reforzados por estilismos audaces, sin perder de vista su atractivo clásico.

Lea también: La Plaza de la Paz vibra con el regreso del Semillero del Carnaval de los Niños

“Se vieron muchos estilos y colores que están en tendencia en la moda femenina como los tonos pasteles combinados con prendas minimalistas, pero también tonos llamativos como el verde y amarillo neón”.

Tendencias marcadas

Para Daniela Riaño y Juliana Pedraza, la temporada otoño-invierno 2026 deja claro que la moda masculina atraviesa un momento de equilibrio entre herencia, innovación y visión global, consolidando a París y Milán como epicentros creativos donde se define el futuro del vestir masculino. Ambas expertas coindicen en las tendencias que sin duda se marcarán en los próximos meses con potencia.

“Los abrigos llamativos se convierten en la pieza central de muchos desfiles, transformando clásicos como trench coats o parkas en prendas de fuerte presencia. Los hombros marcados y la sastrería afilada están dominando las pasarelas, con trajes y piezas que combinan autoridad con estilo moderno, así como las mangas exageradas, juegos de escala y cortes asimétricos. Vimos el verde oliva, el azul marino, amarillo mantequilla, blanco, negro, azul cielo o bebé, el café y el gris, pero con detalles de colores en los zapatos accesorios”, dijo Riaño.