El Fin de Semana de la Tradición se inició con total éxito este viernes con el Festival de Danzas Especiales y de Relación, que se tomó la Plaza de la Paz y la convirtió en un escenario de encuentro con la memoria, identidad y las expresiones más auténticas del Carnaval.

Durante la jornada, más de 90 grupos folclóricos dieron una muestra de su danza, su historia y sus raíces culturales, celebrando el legado que mantiene viva la Fiesta. Este viernes, tras la primera jornada del Semillero del Carnaval de los Niños, y el Festival de Danzas Especiales y de Relación se presentaron en total 220 grupos folclóricos.

En el evento participó la soberana del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, luciendo un traje en honor a la Danza de los Goleros, junto al Rey Momo Adolfo Maury. Por su parte, Joshua Ortiz Rey Momo del Carnaval de los Niños, rindió un homenaje a la danza del Caimán y Sharon Acosta, reina del Carnaval de los Niños a las aves.

En el marco del evento fue exaltada la danza del Paloteo Mixto por sus 90 años de historia, un tributo que recibió su director Ángel Barrios, heredero de la tercera generación de esta danza guerrera.

Carnaval de Barranquilla reafirma el valor de sus grupos folclóricas y danzas para la transmisión cultural y de saberes, marcando el comienzo de un fin de semana dedicado a exaltar la diversidad del Carnaval.

Este sábado continuará el Fin de Semana de la Tradición con la segunda jornada del Semillero, que se iniciará a las 10 de la mañana y seguirá con la esperada Fiesta de Comparsas, donde el esplendor y el colorido de las comparsas del Carnaval de Barranquilla vibrarán ante miles de asistentes a la Plaza de la Paz.