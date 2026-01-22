La noticia sorprendió a muchos televidentes en Colombia. The Suso’s Show, el programa de humor que durante más de 16 años acompañó las noches de Caracol Televisión, salió del aire. La confirmación llegó directamente de Dany Alejandro Hoyos, creador e intérprete de Suso el Paspi, el personaje que durante años hizo reír a millones de familias en todo el país.

Durante varias semanas se habló del posible final del programa, pero fue el propio Hoyos quien decidió aclararlo todo. A través de sus redes sociales explicó que no se trata de una cancelación ni de un problema con el canal. Al contrario, dejó claro que Caracol estaba conforme con los resultados y la audiencia, pero aceptó su decisión de hacer una pausa en la televisión para concentrarse en nuevos proyectos. No es un adiós definitivo, sino un descanso necesario después de tantos años de trabajo continuo.

The Suso’s Show fue, durante más de una década y media, un espacio fijo en los hogares colombianos. Suso, con su forma particular de hablar, su humor sencillo y su manera directa de ver la vida, logró conectar con personas de todas las edades. Entrevistas, chistes, comentarios sobre la cotidianidad y momentos espontáneos hicieron del programa un referente del entretenimiento nacional. Para muchos, ver a Suso era parte de la rutina semanal.

Aunque el programa deja la pantalla, Suso no desaparece. El personaje seguirá activo en los escenarios, donde siempre ha tenido una relación muy cercana con el público. La gira internacional comenzará el 14 de marzo en San José de Costa Rica y continuará el 21 de marzo en Medellín, con una función especial llamada Los Monólogos de Suso en el Teatro Pablo Tobón Uribe. En abril, el humor llegará a Florida, Estados Unidos, con el espectáculo Club de los Vulnerables, y España también está incluida en la agenda de presentaciones.

Además, Dany Alejandro Hoyos anunció un proyecto diferente, lejos del personaje que lo hizo famoso. Se trata de “Cuando el show se acaba”, un espectáculo en el que sube al escenario sin vestirse de Suso. Allí contará historias personales y hablará de lo que pasa cuando termina la función y el artista vuelve a su vida cotidiana. Será una propuesta con humor, temas actuales y reflexiones sencillas sobre la vida. El estreno será el 14 de febrero en Medellín, desde donde iniciará una gira por varias ciudades del país.

La decisión de alejarse de la televisión marca un momento importante en la carrera del humorista antioqueño. Después de tantos años interpretando a Suso, Hoyos siente que es tiempo de explorar otros caminos y mostrar nuevas facetas de su talento, sin dejar atrás al personaje que lo llevó al reconocimiento nacional.