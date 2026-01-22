El humorista Dany Alejandro Hoyos, más conocido como Suso el paspi, sorprendió el pasado martes 20 de enero con la publicación de un comunicado en sus cuentas de redes sociales para informar que su famoso programa ‘The Suso’s Show’ dejará de salir en televisión por un tiempo.

El comunicado comienza indicando que Suso el Paspi hará un receso en la televisión y a partir de ahora solo se podrá ver en teatro y en su canal de YouTube.

“Después de más de 16 años llevando risas a los hogares colombianos a través de The Suso’s Show, Dany Alejandro Hoyos, creador e intérprete de Suso el Paspi, ha tomado la decisión de hacer una pausa en televisión para enfocarse en nuevos proyectos”, explica.

Agrega que aunque el canal Caracol Televisión -que emitió su programa durante más de una década- está satisfecho con el ‘rating’ y el resultado ha sido exitoso, las directivas han aceptado la petición del comediante y esperan contar con Suso en el futuro.

Sobre sus planes por fuera de la televisión, Dany Alejandro Hoyos señaló que “el mueco más querido de Colombia seguirá con sus giras en los teatros del país y el exterior como Costa Rica, Estados Unidos y España, entre otros”.

Así mismo, a partir del 21 de marzo tendrá una función especial en Medellín llamada ‘Los Monólogos de Suso’, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, “con contenido original y mucha diversión”.

Su gira internacional comenzará el 14 de marzo en San José de Costa Rica. En abril llegará a Florida (EE. UU.) con ‘El Club de los Vulnerables’, “en el que con la magia del teatro comparte escenario con Dany Alejandro Hoyos”.

Nuevo proyecto como Dany Alejandro Hoyos

Dany Hoyos reveló que hará su debut sin representar al personaje en un espectáculo llamado ‘Cuando el show se Acaba’, “una propuesta diferente, irreverente y personal” en el que contará anécdotas de su vida cuando no está en el escenario.

Con esta presentación promete “mucho humor negro, actualidad y reflexiones de la vida”.

‘Cuando el Show se Acaba’ se estrenará el próximo 14 de febrero en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín y con esta función iniciará su propia gira nacional.

“Este 2026 será un año de transformación, nuevos caminos y mucho humor. Una etapa en la que el escenario, el humor y la conexión con el público siguen siendo el centro de todo”, concluyó.