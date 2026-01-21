Hay lamento entre los integrantes de la danza El Torito Ribeño, una de las más tradicionales del Carnaval con 147 años de historia, debido a que en la madrugada de este miércoles fue asesinado con arma de fuego uno de sus integrantes.

Se trata de Jonathan José Fontalvo Torres, de 41 años de edad, quien se encontraba bebiendo en la terraza de la sede de la danza y fue objeto de un ataque a balas por parte de un sujeto que sin mediar palabras le propinó varios disparos.

Jonathan Fontalvo era el tamborero de esta danza, sangre nueva que encontró en personajes como su tío Alfonso Fontalvo, actual director del Torito Ribeño, un verdadero líder.

“Desde niño mi tío al verseador Joche Pérez y a mí nos enseñaba y nos transmitía todo, nos llevaba a las tumbas de los fundadores de la danza en el cementerio para encomendarnos a ellos antes de nuestros desfiles, y él siempre me decía ‘Jona, vamos firme’. Con esa expresión me enseñó a guerrear”, le dijo a El Heraldo en un reportaje sobre los orígenes de la danza.

Jonathan es, según su tío, el herede­ro que tendría su familia para seguir siendo parte activa de las fiestas en honor al dios Momo.

Tomada de Facebook Jonathan Fontalvo, era el tamborero de El Torito Ribeño.

“Aprendí a tocar el tambor desde los 4 años y también soy verseador. En el 2000, previo a una tarde de danza, el tamborero no había llegado y mi tío me preguntó si estaba listo para asumir ese papel ante el público del Rome­lio Martínez, y le dije que sí. Debido al buen papel que cumplí me quedé con el puesto y ya son 18 años con la res­ponsabilidad de darle ritmo a esta em­blemática danza”, dijo en aquel entonces a esta casa editorial.

“El orgullo de ser Fontalvo es al­go muy grandioso porque le estamos dando larga vida a unas de las mejores danzas de Colombia, porque El Torito Ribeño es la madre de las danzas. Mi sueño era pertenecer a ella y extender el legado a mis hijos que también to­can tambor y nos acompañan durante los eventos carnavaleros más impor­tantes y gracias a Dios lo estoy cum­pliendo”, agregó.

Tomada de Facebook En la izada de bandera de este año estuvo presente, observando a la reina Michelle.

Ahora el legado de los Fontalvo deberá buscar otros herederos, como por ejemplo los hijos de Jonathan, porque su padre ha partido.

Este inquieto joven que cada vez que se visitaba la casa museo de la danza era uno de los que siempre estaba presto a atender a los visitantes se ha marchado con el repicar del tambor a otro mundo. En este Carnaval que ya se avecina le hará falta a su danza porque ya estaba acoplado, conocía a fondo toda la tradición y ritmo que encierra el bramido del Torito Ribeño.