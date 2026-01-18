¡Qué precarnaval tan lindo vive la Arenosa este enero de 2026! Esta afirmación no la hace esta casa editorial, la hace el pueblo barranquillero que grita su orgullo y el amor por su cultura, pero también por la monarquía que este año representa a la fiesta más grande y alegre del País, el gran Carnaval de Barranquilla.

Lea En la Plaza de la Paz ya se vive el Bando y Coronación de Reyes del Carnaval de los Niños 2026

Hoy, Sharon Acosta y Joshua Ortíz, mostrarán en su Bando y Coronación, que todos los niños de la Costa tienen la responsabilidad de seguir tradiciones y guardar con recelo el legado que mantiene viva la fiesta. ¿Y quiénes más que los niños para conservar y seguir por muchos años más con estas vivencias tan bonitas?

Con el sol cayendo lentamente y la brisa refrescando la tarde, el ambiente se transforma en un gran reino de fantasía. Los primeros acordes anuncian que el Carnaval de los Niños ya se vive intensamente. Las comparsas infantiles están listas y un público expectante que aplaude cada aparición en tarima.

Ambos soberanos llegan a este instante luego de meses de preparación, ensayos y trabajo social, entendiendo su reinado como una misión, que es sembrar en otros niños el amor por el Carnaval de Barranquilla, sus danzas, su música y su historia. Talleres de garabato, de instrumentos y el regreso del semillero infantil del Carnaval hacen parte del legado que comienzan a materializar desde hoy.

Aquí La NASA alista el lanzamiento de Artemis II, la misión que hará historia con cuatro astronautas

El acto central gira en torno a la puesta en escena “El Reino de los Valores, un legado vivo”, un espectáculo dividido en tres momentos que exaltan el respeto por los ancestros, el amor por la familia y el orgullo de ser barranquillero. En escena, más de 600 bailarines, artistas invitados y sorpresas musicales acompañarán a los reyes en la tarde de este domingo, con una propuesta que está compuesta de tradición y modernidad.

La Lectura del Bando marca oficialmente el inicio de su mandato, invitando a toda la ciudad a vivir el Carnaval desde el respeto, la alegría y la convivencia. Así comienza, el minuto a minuto de este gran evento cultural.

Josefina Villarreal/El Heraldo

Criss y Ronny pusieron a bailar a Barranquilla

La gran tarde de los soberanos de los niños en este Carnaval, dio inicio con dos grandes artistas de la champeta urbana. Directamente desde Cartagena llegaron Criss y Ronny para poner a gozar a todos los presentes con sus éxitos. Todo el público hizo una ola para hacer honor a la canción ‘La marea’.

Además El 2016 volvió: el trend “nostálgico” que está dominando las redes sociales en 2026

Checo Acosta los pone a gozar

El príncipe del Carnaval llega como segundo artista de la tarde con sus músicos y bailarines vestidos de color azul y blanco. El Checo Acosta si que sabe cómo poner a gozar la Arenosa. Se escuchó el Chemapalé y otras de sus tan queridas canciones.

Josefina Villarreal/El Heraldo

“Este será un show corto porque van a ver un gran espectáculo que están a punto de cer. La siguiente canción es un homenaje a mi hija Sharon y a mi madre que está en el cielo. Nuestra familia es una familia de artistas, pero quiero que esta tarde le den un aplauso a sus hijos”, dijo el artista antes de interpretar ‘Sharon es Carnaval’.

Cuando los tambores comenzaron a sonar, los bailarines del gran Checo, comenzaron a mover sus caderas y en el instante se vio en el escenario haciendo la misma coreografía y disfrutando de su canción.

Lea ‘De polo a polo con Will Smith’: la aventura global que pone la ciencia y las culturas ancestrales en primer plano

Definitivamente la idea de esta presentación era mostrar el talento de la familia Acosta, pues Lauren, la hija mayor del Checo, interpretó ‘La Guacherna’ de Esther Forero con un vestido dorado adornado con colores vivos muy alusivos al Carnaval de Barranquilla.

Josefina Villarreal/El Heraldo

Altafulla se suma a la fiesta

Llega a la Plaza de la Paz Altafulla, el artista invitado de la gran noche de coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños 2026. Con él salieron Sharon y Joshua para bailar algunas de sus canciones.

“Que vivan los niños que son los protagonistas de hoy junto con mis reyes”, dijo el artista en medio de su show.

Josefina Villarreal/El Heraldo

Un espectáculo de legado y valores

Faros multicolores con dibujos de congo, garabato, marimonda y negrita puloy, adornando el escenario junto con un piano blanco.

A esta hora, se transmiten videos de los Reyes del Carnaval de los Niños 2026 y de su directora Julieth De Alba, quienes explicaron cómo han sido los días de ensayo y la temática de su show ‘El reinado de los valores, un legado vivo’, que se divide en tres etapas. Legado, Tradición y Pal’ bailador.

Comenzó a contarse la historia de por qué Sharon Acosta se enamoró del baile, la música y del Carnaval. Su abuelo Alci Acosta, interpretó uno de sus éxitos ‘No renunciaré’, mientras su pequeña nieta estaba a su lado. Esto, es el significado de que ella creció escuchándolo a él cantar y tocar el piano.

La Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, luego apareció bailando con un vestido azul con plateado y un paraguas en sus manos, para dar paso a Joshua.

Josefina Villarreal/El Heraldo

Juan Pina entonó ‘La luna de Barranquilla’, mientras pequeñas bailarinas se movían al ritmo de la música. De pronto, los soberanos aparecieron en la pantalla dialogando sobre un sueño que tenia Esther Forero que era de viajar a la India. De inmediato afirmaron: “Hagamos ese sueño realidad”. Salieron Sharon y Joshua haciendo un show digno vestidos de lentejuelas en color blanco y amarillo.

Asímismo, fue exaltado el amor de Joshua por el Carnaval y las trece danzas patrimoniales. Salió el garabato y el Checo Acosta a hacer una breve interpretación. Joshua hizo gritar a todo el público por su carisma y apropiación del personaje de la muerte.

Luego sonó Bullerengue, que cantó el Checo junto a Maia y la reina Sharon bailó y sintió la música junto con ellos. Los tres vestidos de blanco, pero Sharon brillaba como un diamante. Seguidamente bailó cumbia con su Rey Momo.

Josefina Villarreal/El Heraldo

En la piel de todos se sintió el son de negro, pues Sharon y Joshua salieron bailar esta danza. Pero antes, cuatro bailarines movieron las polleras como se debe hacer en este baile.

No podían faltar en esta muestra artística y cultural una tanda de ritmos trapicales como el merengue y mambo. Vestida de naranja Sharon bailó y tocó una pieza de la canción ‘Lupita’.

De su padre heredó la música, pero de su madre la danza. Su madre bailó con ella una canción con ritmos brasileños. Y ya no es Checomanía, es Sharonmanía y todos los niños lo tendrán presente en este Carnaval 2026.

Vuelve la reina vestida de Dorado a tocar el piano como una invitación a bailar salsa, pero no cualquier canción. ‘Sonido bestial’, una de las canciones más sonadas en esta temporada del año en la fiesta.

¿Y la champeta? Esa la bailó Joshua con ‘El trato coleto’ de Gi Black. Pero este se entendió como un homenaje al gran Joe Arroyo.

Josefina Villarreal/El Heraldo

Coronación de los reyes

Icónico es el Rey Momo del Carnaval de los Niños 2026, y la soberana, no sé queda atrás. Finalmente fueron coronados por los Reyes del Carnaval de Barranquilla 2026. Michelle Char y Adolfo Maury. Luego de su coronación, leyeron su bando que empezó con la reina diciendo:

“Yo, Sharon Acosta Tobón.

Nieta de Alci, hija del Checo, el hijo de Ruth, somos la dinastía Acosta, grandes

representantes de la música de la costa. Desde la barriga de mi mamá, la más

bailarina, yo soy una vitamina.”

Luego, Joshua dijo: “Y yo, Joshua Ortiz Melendrez. Heredero del primer garabato infantil, juniorista de corazón, currambero de pies a cabeza y amigo de Willy el tiburón”.

Josefina Villarreal/El Heraldo

El público gritaba mientras ambos mandaba y ordenaban. Y lo siguiente de su bando continuó así:

Sharon: Por el poder de los semilleros de la tradición

Juntos: Ordenamos, disponemos y mandamos.

Sharon: Artículo primero

Me dijo un pajarito, mi colibrí real

Que todos vamos a bailar,

desde el más pequeñito, hasta el más grandecito,

el Carnaval lo gozamos toditos.

Yo, su Reina del legado vivo,

los vengo a invitar,

todos a menear la cadera y a mover la pollera

que la fiesta de los niños vamos a empezar

Joshua: Artículo segundo

Que mis semilleros de

tradición celebren llenos de

emoción, que salten, que

canten,

que bailen al son del tambor,

o mejor al ritmo de mi

canción. Que la vida siempre gana,

eso a un buen garabato, le alegra el alma.

Porque el Carnaval de los niños,

se vive desde el corazón,

para que sigamos juntos:

Creciendo con tradición.

Sharon: Artículo tercero

Cuidado yo veo a alguien aburrido, porque le mando a la llorona loca,

que sale por aquí, que sale por allá

Más bien agarra la pollera con una sonrisa en la boca.

Pon música del Joe; mi tío,

Pa que veas como se llena la ocho, con todo el gentío

Mi rey Joshua, ya me tiene convertida en garabato,

Aquí suena en Barranquilla

Su famoso tema El Trato.

Te queremos Joe, te queremos…

Suena El Trato

Joshua: Artículo cuarto

Este viene con pasión rojiblanca,

porque nuestro Junior del alma

ya levantó la onceava.

Ya les demostramos que no somos la

sal, aquí alentamos desde pequeños,

porque al tiburón yo lo sigo donde juegue,

yo lo quiero de verdad.

Y ahora si, entre goles y tambores,

seguimos enamorados de nuestra ciudad,

viviendo este bailoteo que no deja duda,

de que Junior y Carnaval, son tu papá.

Sharon: Artículo quinto

Que nadie se quede por fuera de esta celebración,

Queremos ver esta plaza llena en el Semillero de la Tradición.

Joshua: Familias carnavaleras, el mandato real ya está dicho,

Que las calles y los parques se llenen de música y algarabía,

Los esperamos en los Paco Pacos y en nuestro desfile, llenos de alegría.

Juntos: Carnaval de los Niños 2026, un legado vivo…Upa!