Shakira anunció su llegada al Perú, pero esta vez no con su música sino con su marca de cuidado capilar Ísima. La artista barranquillera llegará al país andino como parte de su expansión internacional de 2026.

Esta marca exclusiva para el cuidado del cabello está basada en la diversidad de la comunidad latina, y amplía su presencia en Latinoamérica, llevando sus productos a más puntos de venta.

Tras su lanzamiento en Colombia y Chile a finales del año pasado, como la tercera marca más importante en Falabella.com, Ísima continúa su sociedad con esta cadena de grandes almacenes de Sudamérica, para un lanzamiento peculiar en tiendas clave y online en Perú.

La marca de Shakira entra al mercado con ocho productos que incorporan tecnologías avanzadas centradas en la salud capilar integral, específicamente en el cuidado del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula, incluidas fórmulas con patente pendiente y el exclusivo TriModal Method.