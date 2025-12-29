Con la llegada del Año Nuevo, millones de personas se preparan para cumplir rituales que buscan atraer buena suerte, prosperidad y bienestar.
Entre los más tradicionales se encuentra el de comer 12 uvas a la medianoche, una costumbre que sigue vigente en Colombia y en gran parte de América Latina.
Este agüero, que se realiza justo cuando el reloj marca las doce, simboliza el cierre de un ciclo y la esperanza de iniciar uno nuevo con energía positiva. Aunque muchos lo practican sin conocer su origen, la tradición tiene una historia que se remonta a Europa.
¿De dónde viene la tradición de las 12 uvas?
El ritual nació en España a finales del siglo XIX. En aquella época, sectores de la burguesía adoptaron la costumbre francesa de celebrar el fin de año con champaña y uvas. Con el paso del tiempo, la práctica se popularizó entre la población madrileña, especialmente en la Puerta del Sol, donde las personas se reunían para escuchar las campanadas de medianoche.
A finales de 1897, los vendedores ambulantes comenzaron a ofrecer las llamadas “uvas de la suerte”, lo que ayudó a consolidar la tradición. Con los años, la costumbre cruzó el océano y se integró a las celebraciones de Año Nuevo en distintos países de América Latina.
¿Qué representan las 12 uvas en la medianoche?
Cada uva simboliza un mes del año y va acompañada de un deseo o intención. Más allá de la superstición, el ritual invita a reflexionar sobre las metas personales y los valores que se quieren fortalecer durante los próximos doce meses.
- Enero – Amor: deseos de unión, armonía, afecto y relaciones sólidas.
- Febrero – Cambios: apertura a transformaciones positivas en la vida personal y profesional.
- Marzo – Paz: búsqueda de tranquilidad interior y bienestar emocional.
- Abril – Salud: cuidado del cuerpo y la mente, así como la adopción de hábitos saludables.
- Mayo – Felicidad: disfrutar el presente y valorar los pequeños momentos.
- Junio – Compartir: fomentar la solidaridad, la generosidad y la empatía.
- Julio – Esperanza: mantener la fe incluso en momentos difíciles.
- Agosto – Respeto: promover la tolerancia y el entendimiento con los demás.
- Septiembre – Serenidad: afrontar los retos con calma y claridad.
- Octubre – Comunicación: mejorar el diálogo y fortalecer los vínculos personales.
- Noviembre – Equilibrio: buscar estabilidad emocional, económica y espiritual.
- Diciembre – Deseo personal: un anhelo íntimo que cada persona guarda para sí.