Con la llegada del Año Nuevo, millones de personas se preparan para cumplir rituales que buscan atraer buena suerte, prosperidad y bienestar.

Soledad presenta a sus nuevos reyes del Carnaval

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 enero de 2026

Checo Acosta convierte el sueño de su hija en canción con ‘Sharon es Carnaval’

Entre los más tradicionales se encuentra el de comer 12 uvas a la medianoche, una costumbre que sigue vigente en Colombia y en gran parte de América Latina.

Este agüero, que se realiza justo cuando el reloj marca las doce, simboliza el cierre de un ciclo y la esperanza de iniciar uno nuevo con energía positiva. Aunque muchos lo practican sin conocer su origen, la tradición tiene una historia que se remonta a Europa.

Shutterstock/Shutterstock Este agüero, que se realiza justo cuando el reloj marca las doce, simboliza el cierre de un ciclo y la esperanza de iniciar uno nuevo con energía positiva. Aunque muchos lo practican sin conocer su origen, la tradición tiene una historia que se remonta a Europa.

¿De dónde viene la tradición de las 12 uvas?

El ritual nació en España a finales del siglo XIX. En aquella época, sectores de la burguesía adoptaron la costumbre francesa de celebrar el fin de año con champaña y uvas. Con el paso del tiempo, la práctica se popularizó entre la población madrileña, especialmente en la Puerta del Sol, donde las personas se reunían para escuchar las campanadas de medianoche.

A finales de 1897, los vendedores ambulantes comenzaron a ofrecer las llamadas “uvas de la suerte”, lo que ayudó a consolidar la tradición. Con los años, la costumbre cruzó el océano y se integró a las celebraciones de Año Nuevo en distintos países de América Latina.

A finales de 1897, los vendedores ambulantes comenzaron a ofrecer las llamadas “uvas de la suerte”, lo que ayudó a consolidar la tradición.

¿Qué representan las 12 uvas en la medianoche?

Cada uva simboliza un mes del año y va acompañada de un deseo o intención. Más allá de la superstición, el ritual invita a reflexionar sobre las metas personales y los valores que se quieren fortalecer durante los próximos doce meses.