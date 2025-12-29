Compartir:
Por:  Redacción SEO

Con la llegada del Año Nuevo, millones de personas se preparan para cumplir rituales que buscan atraer buena suerte, prosperidad y bienestar.

Soledad presenta a sus nuevos reyes del Carnaval

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 enero de 2026

Rituales de Año Nuevo: los agüeros que los colombianos hacen para atraer buena suerte

Checo Acosta convierte el sueño de su hija en canción con ‘Sharon es Carnaval’

Entre los más tradicionales se encuentra el de comer 12 uvas a la medianoche, una costumbre que sigue vigente en Colombia y en gran parte de América Latina.

Este agüero, que se realiza justo cuando el reloj marca las doce, simboliza el cierre de un ciclo y la esperanza de iniciar uno nuevo con energía positiva. Aunque muchos lo practican sin conocer su origen, la tradición tiene una historia que se remonta a Europa.

Shutterstock/ShutterstockEste agüero, que se realiza justo cuando el reloj marca las doce, simboliza el cierre de un ciclo y la esperanza de iniciar uno nuevo con energía positiva. Aunque muchos lo practican sin conocer su origen, la tradición tiene una historia que se remonta a Europa.

¿De dónde viene la tradición de las 12 uvas?

El ritual nació en España a finales del siglo XIX. En aquella época, sectores de la burguesía adoptaron la costumbre francesa de celebrar el fin de año con champaña y uvas. Con el paso del tiempo, la práctica se popularizó entre la población madrileña, especialmente en la Puerta del Sol, donde las personas se reunían para escuchar las campanadas de medianoche.

A finales de 1897, los vendedores ambulantes comenzaron a ofrecer las llamadas “uvas de la suerte”, lo que ayudó a consolidar la tradición. Con los años, la costumbre cruzó el océano y se integró a las celebraciones de Año Nuevo en distintos países de América Latina.

A finales de 1897, los vendedores ambulantes comenzaron a ofrecer las llamadas “uvas de la suerte”, lo que ayudó a consolidar la tradición.

¿Qué representan las 12 uvas en la medianoche?

Cada uva simboliza un mes del año y va acompañada de un deseo o intención. Más allá de la superstición, el ritual invita a reflexionar sobre las metas personales y los valores que se quieren fortalecer durante los próximos doce meses.

  1. Enero – Amor: deseos de unión, armonía, afecto y relaciones sólidas.
  2. Febrero – Cambios: apertura a transformaciones positivas en la vida personal y profesional.
  3. Marzo – Paz: búsqueda de tranquilidad interior y bienestar emocional.
  4. Abril – Salud: cuidado del cuerpo y la mente, así como la adopción de hábitos saludables.
  5. Mayo – Felicidad: disfrutar el presente y valorar los pequeños momentos.
  6. Junio – Compartir: fomentar la solidaridad, la generosidad y la empatía.
  7. Julio – Esperanza: mantener la fe incluso en momentos difíciles.
  8. Agosto – Respeto: promover la tolerancia y el entendimiento con los demás.
  9. Septiembre – Serenidad: afrontar los retos con calma y claridad.
  10. Octubre – Comunicación: mejorar el diálogo y fortalecer los vínculos personales.
  11. Noviembre – Equilibrio: buscar estabilidad emocional, económica y espiritual.
  12. Diciembre – Deseo personal: un anhelo íntimo que cada persona guarda para sí.