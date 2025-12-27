Un junte que nadie veía venir, eso fue lo que se dio en los últimos días decembrinos entre el reguetonero colombiano J Balvin y el productor argentino Bizarrap.

En la noche de este viernes estremecieron la industria musical y de paso el mundo digital con el lanzamiento de la ‘BZRP Music Session #62′. Los genios de la música latina confirmaron la noticia con una imagen conjunta publicada en Navidad, en la que ambos aparecen sosteniendo zapatillas deportivas como si fueran teléfonos y acompañan la foto con el mensaje: “BZRP Music Session #62. Feliz Navidad”.

Cortesía

La sesión representa un encuentro histórico entre Argentina y Colombia, dos referentes del género urbano en la región. Para Bizarrap, la entrega suma un capítulo más a su ya consolidado formato de sesiones musicales, en el que ha reunido a numerosos artistas de talla internacional, entre ellos la barranquillera Shakira, con quien estrenó en 2023 ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, una pieza en la que La Loba impuso la poderosa frase: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. En ese mismo año del estreno se alzaron con la estatuilla a Mejor canción Pop en los Latin Grammy.

En el tema de 3:16 minutos, se aprecian los beats del productor argentino. La letra que estuvo a cargo de J Balvin inicia así. “Cuando pensé que pro fin ya te olvidé me apareció tu foto/ se me aguaron los ojos, me cambió la mirada / y al fin de cuentas puede ser la razón por la que sigo solo/ porque después de todo, no te he olvidado nada”.

Más adelante se escucha a Balvin decir: “Y a la que me olvidó, se le olvidó, que me olvidó”, en una frase de reclamo a un viejo amor.

Argentina y Colombia hacen historia

Con ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, la cantante batió un récord al cosechar en solo veinticuatro horas casi 64 millones de reproducciones en Youtube, superando a ‘Despacito’ (2017) de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas.

La elección de la fecha, justo al cierre del año, anticipa que la canción podría convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada o del inicio del año, lo que ha despertado las reacciones de cientos de fanáticos. “Ya era hora”, “Balvin se está reconciliando con su pasado para volver”, “Biza sabe lo que hace”, dicen algunos de los comentarios en redes sociales.

El anuncio también reavivó debates sobre episodios pasados en la carrera de J Balvin, especialmente su recordada controversia con Residente, quien en 2022 lanzó una sesión con Bizarrap en la que criticó abiertamente al colombiano.

La relación entre J Balvin y Bizarrap experimentó un distanciamiento a partir de 2022, tras la polémica colaboración entre el productor argentino y Residente en la BZRP Music Session #49. En esa entrega, Residente dirigió críticas directas a J Balvin, reavivando una controversia que ya venía gestándose desde el año anterior, cuando el colombiano llamó a boicotear los Latin Grammy bajo el argumento de que el evento no valoraba a la música urbana.

J Balvin, por su parte, optó por no responder directamente a la tiradera. En entrevistas posteriores, el cantante señaló que prefería mantenerse enfocado en su música y evitar caer en provocaciones públicas.

Esta es la primera vez que J Balvin participa en una BZRP Music Session, un formato que se ha convertido en un termómetro de impacto global y que ha impulsado colaboraciones virales en los últimos años.