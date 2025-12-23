Mientras millones de personas en América y Europa ultiman los preparativos para la cena de Nochebuena, en una región remota del océano Pacífico la Navidad ya es una realidad.

Hay un país en el primero en darle la bienvenida al 25 de diciembre.

La razón no está relacionada con tradiciones culturales ni decisiones políticas, sino con la ubicación geográfica y los husos horarios, que determinan el orden exacto en el que avanza el tiempo alrededor del mundo.

Culture Night — Kiribati 🇰🇮

One of the world's most remote and least talked-about countries, Kiribati is a Pacific island nation made up of 33 low-lying coral atolls spread across a vast stretch of the Pacific Ocean.



Because Kiribati sits on the International Date Line, it is… pic.twitter.com/dvvbglK6l7 — PTE Gahene (@Kay2506) December 23, 2025

¿Dónde comienza oficialmente la Navidad?

El primer país del planeta en recibir la Navidad es Kiribati, un estado insular de Micronesia situado en el océano Pacífico central. Gracias a su cercanía con la Línea Internacional de Cambio de Fecha y a su huso horario adelantado (UTC+14), Kiribati entra al 25 de diciembre antes que cualquier otro territorio del mundo.

Dentro del país, la isla de Kiritimati, también conocida como Isla de Navidad, ocupa un lugar especial. El calendario cambia primero, aproximadamente 15 horas antes que en Argentina y varias horas antes que en Colombia.

Aunque para muchos es un lugar desconocido, en Kiritimati la Navidad se celebra de forma profundamente comunitaria. La mayoría de sus habitantes practican el cristianismo, por lo que las festividades giran en torno a misas, coros y encuentros colectivos.

Las maneaba, casas tradicionales de reunión, se convierten en el centro de la celebración. Allí se cantan himnos, se comparten relatos y se fortalecen los lazos sociales. La decoración suele elaborarse con hojas de palma y flores locales, mientras que la comida se prepara en grandes cantidades para ser compartida entre vecinos y familiares.

Tras comenzar en Kiribati, la Navidad avanza hacia Nueva Zelanda y luego hacia Australia, especialmente en las ciudades de la costa este. En esos países, el 25 de diciembre llega cuando gran parte del mundo aún duerme o se prepara para la Nochebuena.

En el extremo opuesto del planeta, los últimos lugares en recibir la Navidad son los territorios estadounidenses de Hawái, Howland y Baker, donde el 25 de diciembre inicia casi un día después que en Kiritimati.