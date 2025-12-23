El espíritu del Carnaval de la 44 sigue recorriendo Colombia. Esta vez, la fiesta llega hasta la histórica Santa Fe de Antioquia con la participación de su reina Sharon Hurtado y el rey momo Luis Mauricio Aragón, quienes se suman a la tradicional Fiesta de los Diablitos, una de las celebraciones culturales más emblemáticas del país.

En esta importante cita cultural también hace presencia la Corporación Folclórica Tajamares, hacedores del Carnaval de la 44, con una delegación de 40 artistas: 34 bailarines y 6 músicos, que rendirán homenaje a danzas y ritmos del Caribe colombiano como la cumbia, el bullerengue, el baile negro y el mapalé.

Los reyes del Carnaval y el grupo folclórico recorrerán el desfile de carrozas y harán parte activa de la agenda cultural del municipio, llevando color, música y tradición a las calles de esta joya colonial antioqueña.

Con uno de los disfraces más emblemáticos del Carnaval: la marimonda, la reina y el rey rinden homenaje al alma, la tradición y el goce de la fiesta barranquillera.

La Fiesta de los Diablitos, celebrada cada diciembre, es un símbolo de identidad y resistencia cultural.

En ella, los diablitos —figuras traviesas y pícaras— toman las calles con vestuarios cargados de simbolismo, máscaras que evocan a los antiguos colonizadores españoles y elementos que narran historias de burla, memoria y celebración de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región.

Cabe resaltar que entre el Carnaval de la 44 y la Fiesta de los Diablitos existe una relación de hermandad cultural, la cual se fortalecerá aún más en 2026, cuando esta Corporación participe, por cuarta vez, en los diferentes desfiles del Carnaval del Bordillo.