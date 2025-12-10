Ruitoque Energía llevó a cabo el pasado 27 de noviembre su primer Torneo de Golf en el Ruitoque Golf Club, en Santander, un evento que reunió a más de 150 jugadores para conmemorar el aniversario número 30 de la empresa. La actividad deportiva fue diseñada como un encuentro de relacionamiento con clientes y aliados estratégicos en el marco de su celebración institucional.

El torneo, concebido como una experiencia social y competitiva, consolidó un espacio para reforzar vínculos y destacar la evolución de la comercializadora de energía, hoy ubicada en el puesto 17 del ranking empresarial de Santander y entre las 700 compañías más grandes de Colombia.

La competencia se desarrolló bajo la modalidad Carrusel – Medal Play, que permitió la salida simultánea de los participantes desde distintos hoyos. Durante cinco horas y media, los jugadores avanzaron en foursomes por todo el campo, en una dinámica que combinó técnica, estrategia y un ritmo de juego constante.

La presentadora Melisa Martínez, host del torneo, acompañó toda la jornada, aportando cercanía, dinamismo e interacción con los asistentes, lo que fortaleció el ambiente de entusiasmo y conexión entre la empresa y sus invitados.

Estos fueron los resultados del Torneo de Golf de Ruitoque Energía:

Primera categoría

Primer Neto: César Orlando Contreras (66 golpes)

César Orlando Contreras (66 golpes) Segundo Neto: Juan Camilo Abello (69 golpes)

Juan Camilo Abello (69 golpes) Primer Gross: Jorge Chona (71 golpes)

Jorge Chona (71 golpes) Segundo Gross: Edgar Gómez (74 golpes)

Segunda categoría

Primer Neto: Luis Gabriel Pinto (68 golpes)

Luis Gabriel Pinto (68 golpes) Segundo Neto: Álvaro Rezendez (70 golpes)

Álvaro Rezendez (70 golpes) Primer Gross: Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres (87 golpes)

Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres (87 golpes) Segundo Gross: Fabián Enrique Duque (88 golpes)

Premios especiales

El reconocimiento al Long Drive fue para Edgar Gómez, quien alcanzó una distancia de 306 yardas.

El premio Close to the Pin lo obtuvo Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres, quedando a 1,77 metros del hoyo, una ejecución muy celebrada por los asistentes.

Con esta primera edición del torneo, Ruitoque Energía reafirmó su propósito de generar espacios que trasciendan el ámbito comercial y fortalezcan las relaciones con su comunidad de clientes. La celebración de sus 30 años también sirvió para proyectar nuevos encuentros deportivos y estrategias de relacionamiento alineadas con su crecimiento.

La compañía atiende clientes empresariales en todo el país, con presencia en más de 14 departamentos, y mantiene un enfoque en la eficiencia energética, el respaldo técnico y la prestación de un servicio diferencial.