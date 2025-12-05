La costa Caribe colombiana tiene su propio repertorio musical para la época decembrina. Incluso desde dos meses antes ya se escuchan en las calles de cualquier ciudad o pueblo de la región los ‘clásicos’ de Navidad y Fin de Año, la gran mayoría del género vallenato.

Lea: ¿Qué simbolizan los pesebres en Navidad?

Freepik/Cortesía

Artistas y grupos como Diomedes Díaz, Aníbal Velásquez, Los Betos, Binomio de Oro y Los Diablitos, entre otros, han inmortalizado canciones dedicadas a la que para muchos es la época más bonita del año.

Las letras de estos temas hablan sobre los sentimientos que predominan en esta temporada: nostalgia, melancolía, felicidad y esperanza. Incluso algunas personas no pueden contener el llanto al escuchar las primeras notas de las canciones porque esta época simboliza un cierre, que incluye dejar atrás a personas y proyectos, y abrazar lo nuevo que les espera en el siguiente año.

Lea: Esta es la ciudad en la que se celebra Navidad los 365 días del año

Diomedes Díaz en imágenes

La música vallenata, autóctona de la región Caribe colombiana, se escucha durante todo el año en los hogares de todo el país, también en bares, discotecas, matrimonios, cumpleaños y eventos masivos. Las decenas de exponentes de este género han dejado miles de canciones que han marcado varias generaciones, así como las distintas épocas del año.

Es el caso de la Navidad, canciones como ‘Bendito diciembre’, ‘Mensaje de Navidad’, ‘Las cuatro fiestas’ y ’25 de diciembre’, entre muchas otras, son infaltables en las emisoras del país durante los últimos meses del año.

Lea: ¿De dónde viene la costumbre de colgar botas en Navidad? Esta es la explicación

Desde niños hasta personas mayores corean estos temas en las reuniones familiares y de amigos que se realizan con frecuencia en diciembre para celebrar el Día de Velitas, la Navidad y el Año Nuevo.

Canciones para escuchar en Navidad y Año Nuevo

Navidad – Binomio de Oro

Bendito diciembre – Los Betos

25 de diciembre – Diomedes Díaz

Navidad - Aníbal Velásquez

Vientos de Navidad – Los Diablitos

Las cuatro fiestas – Diomedes Díaz