Se prendió el Carnaval con Sharon Hurtado, Reina del Carnaval de la 44 2026, pues este martes, la soberana se apoderó de Trucupey del centro comercial Plaza del Parque, donde realizó el lanzamiento oficial de su canción.

Leer más: Grupo B del Sisbén 2025: beneficios, ayudas y priorizaciones

Desde las 11:30 de la mañana, la comitiva de Sharon, su Rey Momo Luis Mauricio Aragón, Influencers, Reyes del Carnaval de Barranquilla 2026 e invitados especiales, se dispusieron para ser parte de este evento.

La canción, que desde ya es un himno del Carnaval, cuenta con la colaboración de reconocidos artistas como Elder Dayan, Edwin Gómez y Linica, ellos aportaron su talento y carisma en la canción.

Edgarcito Blanco, director del Carnaval de la 44, dio unas palabras de bienvenida y expresó estar muy contento por poder realizar este evento una vez más y por poder acompañar a la reina 2026.

Ver también: “No hablo inglés”: así evadió Verónica Alcocer a la prensa en Estocolmo

“Quiero agradecerle a todos los medios de comunicación, a las comitivas y a todos los presentes por haber aceptado nuevamente la invitación. Hay que hace los honores a toda la monarquía carnavalera que se encuentra aquí, a Michelle, Sharon, a nuestros reyes del Carnaval Gay y los Reyes Momo. Quieren mencionar que somos un solo carnaval, así lo ha dicho nuestro alcalde me Alejandro Char y eso es lo que en el 2026 vamos a mostrar”, expresó.

Así mismo, Sharon Hurtado, contó no que fue para ella esta experiencia, sobre todo en el rodaje y contó lo que hizo transmitir en el video. “Quiero resaltar públicamente la creatividad, la pasión, el entusiasmo y el profesionalismo de una persona como Mauricio Scherke, que es el productor de Carnaval de la 44. De verdad, una experiencia muy increíble, siempre he soñado con la noche de coronación, pero también con la canción de mi Carnaval. En el video mostramos una escena donde utilizamos unos abanicos en símbolo de nuestro clima, pero también de la elegancia de la mujer Barranquilla. Mostramos también los lugares tradicionales, pero también esa nueva Barranquilla, que desde hace algunos años ha venido surgiendo, por eso mostramos el Gran Malecón del Rio, La Tiendecita, y las estatuas de Shakia y Sofía Vergara. Fue hecho con mucho amor y espero que les guste”.

Le sugerimos: Condenan a Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, por homicidio agravado y concierto para delinquir

Desde ese instante se realizó la proyección de un espectacular video en una pantalla gigante, que capturó los momentos más emocionantes del carnaval, además de la participación especial del influencer Felipe Saruma, quien inicia el video presentando a los artistas que interpretan el himno de Sharon.

El video fue realizado en 4K UHD, utilizando un esquema de multicámara combinado con una cámara móvil de seguimiento que captura el dinamismo de la escena en movimiento. Además, se incorporaron tomas aéreas con drone, permitiendo mostrar la magnitud de la celebración y la energía colectiva del barrio desde nuevos ángulos.

A la lista de protagonistas se suman el Rey Momo, Luis Mauricio Aragón, y los reyes infantiles Ashley Gómez y Germán Palomino, quienes se integran a la celebración liderada por la reina, aportando alegría, tradición y el espíritu multigeneracional que caracteriza al Carnaval de la 44.

Le recomendamos: Capturan a alias Omarcito, señalado asesino de voluntario de la Defensa Civil en Galapa

El lanzamiento de la canción de Sharon Hurtado no solo marca un hito en su reinado, sino que también promete un año lleno de energía y festividad en el que el legado del carnaval seguirá brillando con fuerza.