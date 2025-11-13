Hay voces y personajes que marcan generaciones, como es el caso de Lalo Garza, reconocido actor y director de doblaje, quien dio voz al inolvidable Krilin en la legendaria serie Dragon Ball Z. Garza será el invitado internacional de esta nueva edición del HIROCON.

El artista mexicano también ha interpretado a personajes icónicos como Josh Nichols en Drake & Josh, Francis en Malcolm el de en medio y Gaara en Naruto, entre muchos otros papeles que lo han consolidado como una de las voces más queridas del doblaje latinoamericano.

“Este año quisimos ofrecer una experiencia inolvidable para los asistentes, y contar con Lalo Garza como invitado internacional es un verdadero honor. Su trabajo ha marcado a varias generaciones y representa el espíritu del HIROCON: reunir a las familias y a los fans alrededor de la pasión por la cultura geek”, afirmó Andrey Contreras, organizador del evento.

El Centro de Convenciones del Centro Comercial Blue Gardens será el escenario que recibirá a miles de aficionados, desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., con una programación continua y actividades para todas las edades.

El público podrá disfrutar de una experiencia completa que incluye concursos y pasarela cosplay, torneos gaming con los títulos más populares del momento, concursos de dibujo y talleres creativos con ilustradores locales y nacionales. Además, la zona k-pop ofrecerá espacios de baile y karaoke con los hits más reconocidos de grupos como BTS, Blackpink, Stray Kids y NewJeans, entre otros.

El HIROCON también es una vitrina para artistas, emprendedores y coleccionistas, quienes exhiben y comercializan productos únicos inspirados en la cultura japonesa, el arte digital y el universo geek.Este 16 de noviembre, Barranquilla vivirá una jornada llena de color, talento y diversión con el HIROCON 2025, una experiencia para disfrutar en familia y celebrar la creatividad sin límites.

