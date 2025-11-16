Barranquilla se prepara para un domingo de colores, disfraces, universos fantásticos y emociones compartidas. Este 16 de noviembre, el Hirocon 2025 volverá a convertir la ciudad en el epicentro del anime, los videojuegos, el k-pop y el cosplay, un territorio donde miles de jóvenes celebran cada vez con más fuerza su lugar en la cultura geek del Caribe.

La cita es en el Centro Comercial Blue Gardens y la entrada tiene un valor de $25.000 desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., con una programación continua y actividades para todas las edades.

El público podrá disfrutar de una experiencia completa que incluye concursos y pasarela cosplay, torneos gaming con los títulos más populares del momento, concursos de dibujo y talleres creativos con ilustradores locales y nacionales. Además, la zona k-pop ofrecerá espacios de baile y karaoke con los hits más reconocidos de grupos como BTS, Blackpink, Stray Kids y NewJeans, entre otros.

Entre los invitados que encenderán la jornada aparece una figura que marcó la niñez y adolescencia de varias generaciones: Lalo Garza, la voz latinoamericana de Krilin en Dragon Ball Z, uno de los personajes más queridos del anime. Más de una década después de su última visita, el actor y director de doblaje mexicano regresa para reencontrarse con ese público que lo admira.

En conversación con EL HERALDO, Garza confiesa que esta visita le sabe a reencuentro. “Tenía como 10 años de no estar por acá. Estoy muy contento porque voy a ver nuevamente a mucha gente que conocí hace 11 años y también a otras caras nuevas que tal vez eran muy pequeñas cuando vine por primera vez”.

Cortesía

Lea también: Estas son las reinas que elegirán a la Señorita Colombia 2025-2026

Cuando Lalo Garza asumió la voz de Krilin, no imaginó que ese personaje terminaría abriéndole las puertas de un continente.

“Dragon Ball se convirtió en el anime más grande en la historia de la televisión en Latinoamérica. Ser parte de ese proyecto con un personaje tan importante, el mejor amigo del protagonista, ha sido una gran bendición. Gracias a Krilin pude comenzar a recorrer Latinoamérica y todo mi querido México”.

También le ha dado voz a Elmo y Josh de Drake & Josh. Hoy es director de doblaje. Y ese rol exige precisión, escucha y liderazgo. “Es una gran responsabilidad porque tienes que coordinar todo: desde que la traducción sea correcta hasta que los actores estén cómodos al grabar”.

Lea también: Andrés Cepeda trae su ‘Bogotá’ a Barranquilla

Un tema inevitable en la industria es la inteligencia artificial. Garza afirma que se trata de un desafío global. “Si hacemos doblajes mal hechos, a la gente le va a dar lo mismo si están hechos por IA o por humanos. Y eso es peligroso. La industria tiene que exigir más calidad”, puntualizó.