¡Shakira hizo un tour histórico en Ecuador! La barranquillera es la primera artista en la historia en llenar tres veces el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. Además, marcó un récord con 105.000 asistentes a tres conciertos en la capital ecuatoriana.

Según los organizadores del evento, “Las Mujeres Ya No Lloran Tour” se convirtió en la gira con más récords de ventas en la historia de Ecuador, marcando un importante hito para la cantante. De igual manera, se estiman 50 millones de dólares en impacto para la economía local.

Por otra parte, Quito vivió el fenómeno “shakiramania”, ya que miles de sus fans viajaron desde todo Ecuador y países vecinos, colapsando la ciudad. La barranquillera tuvo una impresionante salida del Estadio Olímpico Atahualpa.

Apuntaron que el público, de todas las edades, vibró con un repertorio que recorrió tres décadas de música. Shakira combinó sus nuevos éxitos, como ‘Te Felicito’ y ‘TQG’, con clásicos que han marcado generaciones como ‘Suerte’, ‘Las de la Intuición’, ‘Antología’ y ‘Día de Enero’.

Los conciertos de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’, realizados los pasados sábado, domingo y la noche del martes, duraron unas dos horas cada uno, con un “impacto económico de aproximadamente 50 millones de dólares y la estampa de ser el concierto más grande en la historia del país”, señalaron en un comunicado.

El interés de miles de fanáticos por el concierto realizado en el centro-norte de Quito dinamizó el comercio, el sector hotelero y el turístico, entre otros.

El “éxito más taquillero de la historia de los espectáculos en Ecuador” se selló con la venta completa de la taquilla para los tres días del concierto, subrayaron.

EFE/ José Jácome Shakira se presentó durante un concierto de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' el pasado sábado, en el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito (Ecuador).

Anoche, varias personas se quedaron fuera del estadio olímpico Atahualpa pues no encontraron boletos para asistir al último concierto de la barranquillera en la capital de Ecuador, hasta donde llegaron fanáticos de varias provincias e incluso de otros países para el espectáculo de la colombiana.

Recientemente reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y galardonada con el premio Global Touring Icon, Shakira continúa haciendo historia con su ´Las mujeres ya no lloran world tour´, que ya supera los dos millones de asistentes en diversos países.

Siete años después de su visita a la ciudad costera de Guayaquil (suroeste) con su ‘Sale el Sol Tour’, Shakira volvió a Ecuador este mes con un concierto en el que usaron más de 93 toneladas en equipos de alta tecnología y con una pantalla de 6,6 millones de píxeles, que medía 49 metros de ancho y 9,6 metros de alto.