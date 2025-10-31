En medio de un ambiente festivo, las familias y los amigos llegaron puntual en la tarde de este viernes 31 de octubre al Gran Malecón para disfrutar del desfile de los Cantores Killeros con un estilo muy barranquillero.

Desde las vías de acceso a este sitio turístico de la ciudad, ya se podían ver a grandes y pequeños dirigiéndose hacia la estatua de Sofía Vergara (lugar desde donde partirá el desfile) con sus disfraces favoritos y las populares calabazas que, de a poco, empezaron a llenar de dulces.

Los más pequeños se vistieron con prendas alusivas a superhéroes, como la mujer maravilla, Supermán, Batman y El Hombre Araña. No faltaron los personajes del Chavo del Ocho, como La Chilindrina, quien arribó en los brazos de su abuela María Bernarda Simanca.

“Vinimos a darle alegría a la niña. Todo ha estado espectacular, es maravilloso, así los niños se divierten. Es algo muy lindo, el disfraz ya estaba listo desde hace una semana”, expresó la ciudadana, quien llevó a su nieta de año y medio junto con los padres de la menor.

La bebé no solo venía disfrazada de La Chilindrina, sino que también se metió en el personaje a la perfección. Se reía como la integrante de la famosa Vecindad, dejando ver sus primeros tres dientecitos.

Hay que recordar que este ambiente hace parte del preámbulo al desfile de Cantores Killeros, entre la estatua de Sofía Vergara y el centro gastronómico Caimán del Río, para una extensión de 950 metros, donde habrá muestras folclóricas y cánticos propios de la fecha.

Guillermo Rubio, fundador y director del desfile, confesó a EL HERALDO que está impresionado con la masiva asistencia de las familias y recordó que la idea es fortalecer la tradición de pedir dulces, al mejor estilo carnavalero.

“Estoy súper emocionado los ríos de gente que están llegando acá. Yo dizque venía temprano y llevo una caminando ante tanta gente. Es impresionante. Es un evento completamente familiar, como las cosas bonitas de la vida, la familia siempre es lo más importante, reafirmar la unión y lógicamente resaltar nuestras raíces”, manifestó Rubio.

Los cantos no dejan de sonar entre los grupos de pequeños ávidos por probar los dulces en esta tarde de disfraces y alegría desde el Gran Malecón.