Robert Englund, el hombre detrás del guante de cuchillas y la sonrisa que marcó las pesadillas de toda una generación, fue inmortalizado este 31 de octubre en el Paseo de la Fama de Hollywood. En una fecha tan simbólica como Halloween, el actor que dio vida al temible Freddy Krueger, recibió la estrella número 2.826 frente a la icónica librería Larry Edmunds Book Store, en el 6644 de Hollywood Boulevard.

El homenaje, organizado por la Cámara de Comercio de Hollywood, fue conducido por su presidente y director ejecutivo, Steve Nissen, y contó con la presencia del director y actor Eli Roth y de Heather Langenkamp, quien interpretó a Nancy Thompson, la joven que enfrentó a Freddy Krueger en la saga A Nightmare on Elm Street.

“Creo que la fecha no podría ser más adecuada”, expresó Ana Martinez, productora del Paseo de la Fama. “El legado de Robert está profundamente ligado al espíritu de Halloween. Su trabajo sigue inspirando —y asustando— a audiencias de todo el mundo”.

Englund, nacido en Glendale, California, es reconocido mundialmente por haber encarnado al temible Freddy Krueger en las películas de A Nightmare on Elm Street, dirigidas por Wes Craven. Su interpretación, mezcla de teatralidad, humor oscuro y presencia física, redefinió el cine de terror en los años ochenta y convirtió a Krueger en un ícono cultural.

Antes de su fama como el villano de las pesadillas, Englund se formó en la rama estadounidense de la Royal Academy of Dramatic Art en Oakland University y trabajó en teatro clásico antes de debutar en cine con Buster and Billie. También fue parte del elenco de la serie V, donde interpretó al simpático extraterrestre Willie. Fue precisamente para evitar ser encasillado en papeles de bonachón que decidió audicionar para A Nightmare on Elm Street, un movimiento que terminó marcando su carrera y la historia del género.

Durante la ceremonia, Eli Roth destacó la influencia del actor: “Robert no solo interpretó a Freddy Krueger; lo convirtió en una figura mitológica del cine moderno. Su trabajo abrió puertas para toda una nueva generación de creadores del terror”.

A lo largo de más de cinco décadas, Englund ha trabajado con leyendas como Henry Fonda, Jeff Bridges, Sally Field, Barbra Streisand, James Earl Jones y Sissy Spacek. Su filmografía supera las ochenta producciones entre cine y televisión, y su voz es habitual en proyectos animados y videojuegos.

CAROLINE BREHMAN/EFE LOS ANGELES (USA), 31/10/2025.- US actor and director Robert Englund attends a Hollywood Walk of Fame star ceremony in his honor in Los Angeles, California, USA, 31 October 2025. (Cine) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

El actor, de 78 años, sigue tan activo como siempre. Recientemente participó en la cuarta temporada de Stranger Things y próximamente se le escuchará en la cinta animada Pinocchio: Unstrung, donde interpreta a Jiminy Cricket, con estreno previsto para el 26 de octubre. Además, Warner Bros. lanzó recientemente la colección A Nightmare on Elm Street en formato 4K UHD, una edición que revive la saga que lo consagró.

Comprometido también con causas sociales, Englund apoya la organización benéfica ScaresThatCare.org, que recauda fondos para personas necesitadas dentro de la comunidad del terror, y contribuye con becas escolares en la Laguna Beach High School.

Con este reconocimiento, Hollywood celebra no solo a un actor, sino a una leyenda que convirtió el miedo en arte y el terror en un símbolo de cultura popular. Freddy Krueger podrá seguir apareciendo en los sueños de millones, pero Robert Englund ya tiene su lugar asegurado en el suelo —y en la historia— del cine.

