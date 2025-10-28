El legado del maestro colombiano Fernando Botero sigue traspasando fronteras. Pese a que ya no está físicamente en este plano terrenal son sus obras las que lo mantienen vigente y conquistando nuevos territorios.

Azerbaiyán, país ubicado entre Asia Occidental y Europa Oriental, disfrutará desde el 31 de octubre de más de cien obras del artista antioqueño.

‘El triunfo de la forma’ es el nombre de la exposición que llegará a Bakú, la capital del país asiático. El lugar que recibirá las pinturas de Botero, caracterizadas por su inconfundible voluptuosidad, es el Heydar Aliyev Center, centro cultural construido por la célebre arquitecta Zaha Hadid e inaugurado en 2012.

La muestra del pintor y escultor se realizará en el marco del proyecto Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW, la cual es la semana del arte de la ciudad en la que habrá performances, actividades culturas y exposiciones en solitario de artistas de talla internacional como Botero.

“Uno de los objetivos principales de la Fundación Fernando Botero es precisamente llevar la obra de mi padre a los cuatro rincones del mundo a través de museos de gran nivel, de gran calidad y obviamente en el Heydar Aliyev Center en Bakú, Azerbaiyán, es precisamente eso. Es el museo más importante de la ciudad, y el museo más importante para toda la región”, comentó Lina Botero, hija de Fernando Botero y quien lidera la fundación.

En el centro cultural, considerado en 2014 como el mejor edificio del mundo, el centenar de piezas del maestro abarcan 70 años de trayectoria creativa. La muestra incluye sus primeras acuarelas sobre escenas taurinas, realizadas cuando apenas tenía 14 años, así como sus característicos óleos sobre lienzo, reconocidos por su brillo, vitalidad y técnica inconfundible.

El interés en el mundo por la obra de Fernando Botero no ha parado de crecer en los últimos años. Su escultura Hombre a Caballo se vendió en la subasta de Christie’s en 2022 por 4,3 millones de dólares, mientras que su récord en pujas se estableció en 2023 cuando su pintura Los Músicos fue subastada por 5,1 millones de dólares (aproximadamente 20.400 millones de pesos).

Sin duda, una sola exposición no basta para conocer el legado artístico del creador antioqueño, si se tiene en cuenta que creó más de 3.000 pinturas y más de 200 esculturas, que muchas de ellas hacen parte de colecciones privadas, pero que suelen ser prestadas a la Fundación Fernando Botero para su exposición y divulgación.