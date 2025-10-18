La polémica creadora de contenido huilense Yina Calderón publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en la tarde de este sábado, a pocas horas de la pelea con la también ‘influencer’ barranquillera Andrea Valdiri en el evento de boxeo aficionado ‘Stream Fighters 4’, en el que advirtió un posible favoritismo hacia su contrincante por parte de los organizadores.

“Estoy lista y preparada para Stream Fighters, pero quiero dejar algo por escrito para que ustedes sean testigos”, comienza el mensaje de Calderón, publicado en sus ‘historias’ de Instagram, red social en la que acumula 886 mil seguidores a la fecha.

Instagram stream_fighters Stream Fighters 4 dónde y a qué hora ver la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón

Calderón y Valdiri protagonizarán el combate estelar femenino de la cuarta edición de Stream Fighters, evento que se cumplirá desde las 5:00 p. m. en el Coliseo Medplus de Bogotá.

El enfrentamiento está pactado a tres asaltos de dos minutos y ha generado enorme expectativa entre los fanáticos, tanto que ya cuenta con apuestas abiertas en la que Andrea Valdiri lidera con el 85 %.

Instagram @andreavaldirisos La influencer Andrea Valdiri.

Sin embargo, Yina Calderón sugirió que la barranquillera no solo cuenta con el favoritismo del público, sino también del organizador del evento: el ‘streamer’ paisa Westcol.

“Espero que no se presente durante el evento favoritismo por parte del dueño del evento, Westcol, hacia algunas de las peleadoras o peleadores, pues todos somos parte y debe ser transparente”, escribió Yina.

Instagram yinacalderonoficial Yina Calderón en Stream Fighters 4

Agregó que espera “ser tratada de la misma manera que mis oponentes y ojalá a Karely Ruiz también se le trate igual, pues yo que lo vivo sé que no es así y muchas cosas ni siquiera las consultan, sino que toman la decisión a favor de otras personas y deben tener igualdad”.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde puede ver el Stream Fighters 4?

El Coliseo Medplus, con capacidad para más de 24.000 asistentes, abrirá sus puertas desde el mediodía, este sábado 18 de octubre, aunque la transmisión oficial comenzará a las 5:00 p. m. (hora Colombia) a través del canal de Kick de Westcol, en el que se espera un récord de audiencia en vivo.

Previo a la velada, este jueves 17 de octubre a las 7:00 p. m., se llevará a cabo el tradicional pesaje oficial, que incluirá entrevistas y apariciones de todos los participantes.

Las peleas podrán ser vistas a través del canal de Kick de Westcol, en el que se espera poder romper los récords de espectadores que tienen este tipo de plataformas.