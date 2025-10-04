Lo que empezó como una simple alternativa para poder conseguir ingresos económicos, terminó convirtiéndose en la verdadera vocación de Kenny Muñoz, conocido en el mundo de la moda como Kenn Kozz.

El diseñador barranquillero, quien lleva casi diez años creando prendas exclusivas y únicas, se internó en la industria gracias a su madre, que en un momento difícil lo vio desesperado por conseguir empleo, pues inicialmente había estudiado una carrera distinta en la universidad, y él al verse en una situación incómoda acepta trabajar con su madre y desde entonces no ha podido parar.

Cortesía

“Mi abuela, mi mamá y mis tías han dedicado toda su vida a la modistería. Recuerdo tanto que me llamó mi mamá y me dijo: «Ven te voy a enseñar y ayúdame con algunos trabajos que tengo». Ahí me enseñó a manejar las máquinas de coser, y desde ahí ese amor por la moda creció en mí, y fue cuando decidí estudiar Diseño en Modas en la Corporación Educativa Formar”, contó.

Todo fue con esfuerzo y sacrificio, pero hoy por hoy Kozz está recogiendo aquello que sembró, pues se ha convertido en un gran referente del diseño en la ciudad de Barranquilla, creando vestuarios únicos para los reyes del Carnaval de Barranquilla, reyes de la 44, entre otros.

Recientemente comenzó a ser parte del equipo de Barranquillas es Moda, un proyecto de la Alcaldía de Barranquilla en el que creó la colección a la que llamó ‘Barranquilla’. Esta se inspiró en las danzas patrimoniales de la fiesta más grande de Colombia.

Cortesía

Es un orgullo no solo para él y las personas que lo han apoyado a lo largo de su carrera como diseñador de modas, sino para toda una ciudad, pues esta colección fue llevada a la Semana de la Moda en New York. Con esta entrega en la Gran Manzana no solo mostró su talento, sino su amor hacia una fiesta que hace parte de sus venas y corazón.

Su primer proyecto

“Mi primer proyecto fue cuando inicié a estudiar Diseño de Modas, en ese momento me arriesgué a crear una colección de 30 looks; era una colección masculina. Yo la diseñé y quería hacerla toda, pero no tenía los recursos financieros para completarla”.

Su papá en aquel momento fue quien le brindó los recursos para poder hacer las prendas de la colección, él mismo cosía y ya lograba aplicar algunos conceptos que le daban en sus clases como el patronaje. Su profesora lo ayudaba a sacar los moldes y gracias a ello logró sacar algunas piezas.

“Para ser sincero, yo aún no las vendía, sino que las fui mostrando por redes sociales, y ahí fue cuando empecé a ganar un poco de apoyo, y recuerdo tanto que tuve una primera nota en un periódico pequeño, que aún conservo, y hoy en día te puedo decir que el camino ha sido muy enriquecedor, ver cómo inicié y ya como estoy hoy, con todo lo que se ha logrado”, contó de manera nostálgica.

Cortesía

El carnaval lo inspira

Desde el 2019 Kenn ha sido el responsable de distintos vestuarios de reinas del Carnaval de Barranquilla, él afirma que la ciudad es su musa y que al pensar en las fiestas la creatividad llega por sí sola.

Por ello, considera que uno de sus proyectos más significativos nació en este año con la creación de la colección ‘La barranquillera’, pero también es muy importante la que creó recientemente llamada ‘Barranquilla’, pues el segundo carnaval más importante del mundo se presentó por primera vez en uno de los eventos más importantes de moda con su talento, algo que lo ha hecho sentir orgulloso, pues toda una ciudad creyó en sus capacidades para dejar en alto a la Arenosa.

Cortesía

“Es todo un cúmulo inspiracional en el que ronda mi carrera ya durante estos 10 años, y que creo que de aquí en adelante seguiré teniendo en cuenta lo que significa Barranquilla para mí, porque si bien la ciudad me puede inspirar; un ritmo musical, una danza, también tiene tanto para brindar y tanto para extraer y poder crear maravillas como lo hicimos recientemente. Se diseñaron prendas inspiradas en la cumbia, el garabato, el congo, el caimán cienaguero, los goleros, entre otras”.

Kenny también es una inspiración para muchos jóvenes que están iniciando en su carrera de Diseño de Moda, por ello no se cansa de transmitir el mensaje de nunca rendirse y siempre luchar por lo que se quiere.

“Sonará repetitivo, pero los sueños sí se cumplen. Hay que ser resilientes y nunca abandonar el camino, y hay que aprovechar que ahora mismo Barranquilla es una ciudad de oportunidades”.