El guitarrista y cofundador de la banda británica Oasis Paul ‘Bonehead’ Arthurs anunció este viernes que padece cáncer de próstata y que se tomará un “descanso planificado” de la gira mundial de reunión del grupo, que ahora se dirige a Asia y Oceanía, para continuar con el tratamiento.

El músico, de 60 años, escribió en sus redes sociales que había recibido el diagnóstico de la enfermedad a comienzos de este año y que estaba respondiendo “muy bien al tratamiento”, lo que le permitió poder formar parte de la vuelta de Oasis dieciséis años después de su separación.

’Bonehead’, cuyo nombre real es Paul Benjamin Arthurs, ya superó un cáncer de amígdalas en 2022 y tuvo que dejar de hacer conciertos temporalmente con su compañero de banda, Liam Gallagher, cuando este actuaba en solitario.

Se enfoca en la próxima fase del tratamiento

Este viernes, el guitarrista indicó que necesita tomar “un descanso planificado” para enfocarse en la próxima fase del tratamiento, lo que le obligará a ausentarse de los conciertos de la banda previstos en Seúl, Tokio, Melbourne y Sydney (Australia) entre finales de octubre y principios de noviembre.

“Estoy muy triste por perderme estos shows, pero me encuentro bien y estaré de vuelta a tiempo para Sudamérica”, apuntó Bonehead.

“Pasadlo increíble si vais este mes y os veo de regreso en el escenario con la banda en noviembre”, agregó.

La gira Oasis Live’25, que inició el pasado 4 de julio en Cardiff (Gales) con el regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher y el resto de la banda a los escenarios, pasará por Buenos Aires y Santiago de Chile antes de finalizar en Sao Paulo (Brasil), entre mediados y finales noviembre de este año.