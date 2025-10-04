Carnaval de Barranquilla informó en las últimas horas que abrió las inscripciones para nuevos grupos del Carnaval de los Niños 2026, una fiesta que preserva y fortalece las tradiciones desde la infancia y fomenta la participación de futuras generaciones en la fiesta Patrimonio de la Humanidad.

Podrán postularse hasta el 15 de octubre de 2025 los grupos en las modalidades de Garabatos, Son de Negro, Danzas de Relación y Danzas Especiales, expresiones que enriquecen la diversidad cultural del Carnaval y hacen parte del semillero de tradición que se vive en cada barrio y comunidad.

Orlando Amador

¿Cuáles son los requisitos?

Según indicó la organización, los principales requisitos son:

- Reseña del grupo y compromiso con la tradición.

- Vestuario y fotografías de la propuesta.

- Mínimo 30 integrantes activos.

- Participar mínimo dos años en semilleros y desfiles.

Esta documentación debe ser enviada hasta el 15 de octubre al correo jrada@carnavaldebarranquilla.org.

Carnaval de Barranquilla

Más detalles de la convocatoria

El Carnaval de los Niños es uno de los espacios más representativos para la formación de nuevas generaciones de portadores de tradición, quienes con su talento y creatividad garantizan la continuidad de las manifestaciones folclóricas que identifican a la fiesta más grande de Colombia.

Para mayor información e inscripciones, los interesados deben ingresar a página web oficial de Carnaval de Barranquilla, sección convocatorias, escoja la opción: Convocatoria de Inscripción de nuevos grupos, Carnaval de los Niños 2026 y descargue el formulario con la información.