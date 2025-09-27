El teatro en Barranquilla sigue abriéndose camino. Este 27 de septiembre a las 7:00 p.m., el escenario de Teatro La Sala se llena de tradición, memoria y fuerza femenina con la obra “Las Tejedoras”.

Esta puesta en escena es presentada por el grupo Ludos Corpus Teatro (Taganga – Santa Marta), en el marco de la Temporada de Circulación Nacional e Internacional 2025.

La obra reúne las voces de cinco mujeres y cinco culturas del Caribe colombiano: la mujer zenú, arhuaca, wayuu, palenquera y la mujer del mar de Taganga.

A través de símbolos como el sombrero vueltiao, la mochila, la hamaca, la trenza y el chinchorro de pesca, la obra recrea paisajes culturales, relatos ancestrales y luchas por el reconocimiento de los derechos de la mujer en las comunidades tradicionales.