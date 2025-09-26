Bogotá acogerá del 1 al 30 de octubre de 2025 la exposición internacional “Mola Arte Sin Fronteras”, un encuentro artístico que rinde homenaje al patrimonio cultural del pueblo indígena Guna a través de la reinterpretación contemporánea de la mola, un textil ancestral muy simbólico.

La muestra se llevará a cabo en el City Campus del Politécnico Grancolombiano (Calle 61 # 7-69) y reunirá a 20 artistas contemporáneos, tanto nacionales como internacionales, que explorarán la identidad, la cultura y la creatividad a través de esta tradición.

La inauguración oficial se realizará el 30 de septiembre a las 6:30 p.m., con la presencia de artistas invitados, autoridades y organizadores.

Cada creador participante presentará una obra inspirada en la mola, fusionando técnicas tradicionales con propuestas artísticas modernas. Las piezas abordarán temas como comunidad, migración, igualdad y la conexión del ser humano con la naturaleza.

La arquitecta y organizadora del evento, Carla Bruso, destacó el valor cultural y ambiental de esta tradición: “Si la mola pudiera hablar como un ser vivo, creo que diría que hay que recuperar toda la tradición de los indígenas Gunas. Es importante creer en la tierra, en la Madre Tierra, y también vivir de manera contemporánea, pero según el espíritu de la conciencia actual y ambiental”.

Cortesía

Un homenaje a las mujeres creadoras

Bruso también hizo énfasis en el trabajo de las mujeres que mantienen viva esta práctica artesanal: “Es importante dar trabajo, dar oportunidad de mantener lo tradicional. Ahora mismo, con el turismo, las molas están cambiando mucho para agradar más al turista, y eso no es bueno. La mola refleja el rico material del pueblo Guna y su conexión con la tierra, por eso es importante mantenerla viva”.

De esta manera, la exposición busca no solo mostrar arte, sino también defender la autenticidad y el valor cultural de este legado.

Actividades culturales paralelas

Además de la exposición, “Mola Arte Sin Fronteras” incluirá conferencias sobre cultura indígena y un desfile de moda inspirado en molas, que permitirá al público acercarse a esta tradición desde nuevas perspectivas.

Este será el primer evento de una serie de diez exposiciones internacionales que se desarrollarán en diferentes ciudades del mundo, gracias al trabajo conjunto del Instituto Italiano de Cultura en Bogotá, la Embajada de Italia en Colombia y el Politécnico Grancolombiano.

Una experiencia cultural sin fronteras

Con esta iniciativa, Bogotá se convierte en punto de encuentro para el diálogo intercultural, donde el arte contemporáneo sirve como puente entre comunidades y culturas.

La exposición estará abierta al público durante todo el mes de octubre y se espera que convoque tanto a expertos como a ciudadanos interesados en descubrir nuevas formas de expresión artística.