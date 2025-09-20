En el marco de las honras fúnebres de Carlos Sojo Guzmán, realizadas este sábado en Jardines de la Eternidad sede norte, Carnaval de Barranquilla despidió con un sentido homenaje a este hacedor, gestor cultural e investigador, un referente invaluable en la preservación de la memoria de la Fiesta.

La ceremonia reunió a Reyes del Carnaval, hacedores, familiares y amigos, quienes exaltaron su vida y su legado, destacando el inmenso aporte que dejó a la salvaguarda y memoria del Carnaval de Barranquilla.

Carnaval de Barranquilla despidió con homenaje póstumo a Carlos Ramón Sojo Guzmán, investigador apasionado de nuestras tradiciones y guardián de la memoria de la Fiesta.



Además, el Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, expidió una resolución en la que se reconoce la invaluable labor de Sojo a lo largo de más de cuatro décadas dedicadas a la salvaguardia, revitalización y promoción del Carnaval, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Cortesía

Su creatividad lo llevó a fundar la comparsa ‘De Cuanta Vaina’, con la que conquistó siete Congos de Oro entre 2011 y 2025, convirtiéndose en referente de innovación y tradición dentro de la celebración. Pero su aporte trascendió. También un investigador apasionado, un líder comunitario y un voluntario cercano a causas sociales y culturales que marcaron la vida de Barranquilla y el Atlántico.

“Barranquilla pierde a un hijo ejemplar, un hombre que dedicó su vida a engrandecer nuestra identidad Caribe. Su legado permanecerá vivo en cada danza, en cada comparsa y en cada sonrisa de Carnaval”, señala la resolución 041 de 2025 expedida por la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio, en cabeza de Juan Carlos Ospino.

