Por:  Redacción Sociedad

En el marco de las honras fúnebres de Carlos Sojo Guzmán, realizadas este sábado en Jardines de la Eternidad sede norte, Carnaval de Barranquilla despidió con un sentido homenaje a este hacedor, gestor cultural e investigador, un referente invaluable en la preservación de la memoria de la Fiesta.

La ceremonia reunió a Reyes del Carnaval, hacedores, familiares y amigos, quienes exaltaron su vida y su legado, destacando el inmenso aporte que dejó a la salvaguarda y memoria del Carnaval de Barranquilla.

Secretaría de Cultura de Barranquilla rinde homenaje póstumo a Carlos Sojo Guzmán

Además, el Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, expidió una resolución en la que se reconoce la invaluable labor de Sojo a lo largo de más de cuatro décadas dedicadas a la salvaguardia, revitalización y promoción del Carnaval, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Cortesía

Su creatividad lo llevó a fundar la comparsa ‘De Cuanta Vaina’, con la que conquistó siete Congos de Oro entre 2011 y 2025, convirtiéndose en referente de innovación y tradición dentro de la celebración. Pero su aporte trascendió. También un investigador apasionado, un líder comunitario y un voluntario cercano a causas sociales y culturales que marcaron la vida de Barranquilla y el Atlántico.

“Barranquilla pierde a un hijo ejemplar, un hombre que dedicó su vida a engrandecer nuestra identidad Caribe. Su legado permanecerá vivo en cada danza, en cada comparsa y en cada sonrisa de Carnaval”, señala la resolución 041 de 2025 expedida por la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio, en cabeza de Juan Carlos Ospino.

