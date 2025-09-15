Este año 2025 como casi siempre, los colombianos pudieron disfrutar de festivos, que les permitieron descansar y visitar nuevos lugares.

Owen Cooper, de ‘Adolescencia’, se convierte en el actor más joven en ganar un Emmy

Paso a paso para crear fotos polaroid con famosos gratis usando la IA de Gemini

“El álbum refleja mi lado más oscuro sin perder la luz de mis raíces”: Hamilton

Pues el 2026 no va a ser la excepción y viene recargado con más puentes festivos. Si desea viajar y conocer nuevos destinos en Colombia, esta es la oportunidad perfecta para planear.

El año que viene, es decir el 2026, contará con 18 días festivos, que con la Ley Emiliani algunos podrán convertirse en puentes, perfectos para disfrutar tres días libres seguidos.

Shutterstock/Shutterstock El año que viene, es decir el 2026, contará con 18 días festivos.

Sin embargo, hay fechas que no se trasladan como 1 de enero (Año nuevo), Jueves Santo, Viernes Santo, 1 de mayo (Día del Trabajador), 20 de julio (Día de la Independencia), 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre (Navidad).

Estas fechas quedan en el día que se celebren. Lo peculiar del siguiente año es que ninguna fecha especial cae sábado o domingo, lo que se traslada para días hábiles, haciendo así más días festivos.

Shutterstock/Shutterstock Estas fechas quedan en el día que se celebren. Lo peculiar del siguiente año es que ninguna fecha especial cae sábado o domingo, lo que se traslada para días hábiles, haciendo así más días festivos.

Asimismo, el día que más festivos tendrá será el mes de junio, con el 8 que corresponde al Corpus Christi, el 15 al Sagrado Corazón de Jesús y el 29 a San Pedro y San Pablo.

Por otro lado, los meses que no gozarán con festivos, como suele pasar siempre serán febrero y septiembre.

Calendario de días festivos en Colombia 2026