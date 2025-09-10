Shakira no deja de brillar. Conquistó su séptimo MTV Video Music Award (VMA), un logro que la consolida como la artista latina con más galardones en la historia de la prestigiosa ceremonia. En la gala celebrada este domingo, la cantante se llevó el premio en la categoría Best Latin gracias a su éxito, Soltera.

Desde su primera estatuilla en el año 2000, la barranquillera ha construido un camino imparable en los VMAs, siempre reconocida por su capacidad de reinventarse y por la fuerza cultural que imprimen sus proyectos. Ahora, con este nuevo reconocimiento, amplía su récord y ratifica su vigencia como un ícono global que trasciende generaciones.

Soltera, lanzada el 25 de septiembre del año pasado, llegó con el sello inconfundible de la artista. En la previa del estreno, compartió un video desde un yate donde, acompañada de figuras como Natti Natasha, Lele Pons, Shannon Hamilton y Winnie Harlow, desplegó su magnetismo natural y anticipó el éxito que estaba por venir.

El tema ha conectado con millones de fanáticos alrededor del mundo por su mensaje frontal y liberador. “Al amor le cogí fobia”, canta Shakira, dejando claro que después de su ruptura con Gerard Piqué ha optado por abrazar una vida plena sin ataduras al romance tradicional.

Esa sinceridad, acompañada de un sonido que fusiona afrobeat con ritmos urbanos, ha hecho de la canción toda una fusión pensada para arrasar en discotecas y plataformas digitales y actualmente supera los 260 millones de reproducciones en YouTube.