La reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, como gran embajadora del Carnaval de Barranquilla, recibió Medalla de Honor, por parte de la Alcaldía de Tampa, en el marco de la celebración de los 60 años de hermandad entre estas dos ciudades.

Lea aquí: La industria musical floreció durante cuatro días en Ibagué

La entrega estuvo a cargo de la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, quien anuncio y se comprometió con la soberana de los barranquilleros que el próximo año en el mes de mayo visitará la ciudad con toda una delegación para seguir estrechando lazos de amistad e intercambios culturales con Barranquilla.

“Qué honor recibir una medalla que representa una hermosa unión entre dos ciudades y tener el privilegio de estar aquí como delegada de nuestra cultura y como embajadora del Carnaval”, expresó la soberana.

El acto tuvo lugar el domingo en el Ayuntamiento de Tampa y también estuvo presente la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana en Barranquilla, AmCham, Vicky Ibáñez, quien agradeció la invitación e indicó que siempre serán bienvenidos a la ciudad y seguir fortaleciendo relaciones.

La reina Michelle estuvo durante el fin de semana en Tampa presidiendo también la imposición de bandas de los reyes del Carnaval de Barranquilla 2026 en esa ciudad, Yamirka Colina y Daniel Gutiérrez, donde compartió con otras delegaciones invitadas y la participación de un recorrido turístico por sitios de interés de la ciudad.

Este es el primer compromiso internacional de la reina Michelle, como embajadora de la iniciativa CarnavalBAQ por el mundo, que busca extender el Carnaval por diferentes ciudades y países.

Le puede interesar: J Balvin enciende los VMAS 2025 con un gran regreso al icónico escenario

Esta fue una invitación de la Fundación Silvia Castaño, que busca seguir fortaleciendo las relaciones y promoviendo intercambios culturales entre Tampa y Barranquilla.