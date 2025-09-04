La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y una de las agrupaciones más importante del Pop Rock latinoamericano Morat, se unen para lanzar la iniciativa “La Buena Vibra”, este jueves 4 de septiembre en Barranquilla, durante el partido de la Selección Colombia frente a Bolivia, en el que los dirigidos por Néstor Lorenzo se juegan la vida en búsquede de un tiquete rumbo al Mundial 2026 – USA, MEX, CAN.

El propósito de esta campaña es transmitir un mensaje de unidad, respeto y compañerismo, invitando a los hinchas a vivir y disfrutar el fútbol en paz, junto a familiares y amigos.

“Nosotros nos comprometemos a respetar al rival porque el fútbol se vive con pasión, no con violencia”, dijo el vocalista principal de la agrupación, Juan Pablo Isaza.

“Nos comprometemos a dar buena vibra dentro y fuera de la cancha”, “Porque el fútbol se vive mejor con buena vibra” y “Celebrar con alegría, respeto y unión”, fueron algunos de los mensajes de los demás integrantes de la banda.

Morat, como hinchas número uno de la Selección y referentes de estos valores, son la cara elegida de esta iniciativa que une dos de las grandes pasiones de los colombianos: la música y el deporte.

De esta manera, Morat se suma a toda la pasión que genera la ‘Sele‘ en un día tan crucial para el fútbol nacional.