Los reyes del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, y el Rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, llevarán la alegría del Carnaval al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, durante la previa al partido Colombia-Bolivia como invitados especiales de la Federación Colombiana de Fútbol.

Durante su primera aparición juntos tras la designación del soberano, los reyes saludarán a los espectadores del encuentro futbolero e invitarán al Carnaval 2026 con toda la pasión de la fiesta, junto al Congo Grande, la danza más antigua del Carnaval que cumple 150 años, y de la cual Maury es su director, en una colorida muestra organizada por Carnaval de Barranquilla.

La presencia de los reyes en este importante escenario deportivo marca el inicio de una agenda que, desde ahora, hasta el Miércoles de Ceniza, contagiará a todo el país con la alegría y la tradición barranquillera.

“La presencia de nuestros Reyes del Carnaval en el Estadio Metropolitano es una muestra de cómo la fiesta más grande de Colombia se une a la pasión por nuestra Selección, demostrándole al mundo que Barranquilla es la casa de todos. Es un orgullo llevar la alegría de nuestro Carnaval a uno de los escenarios deportivos más importantes del país, exaltando la belleza de nuestra cultura”, expresó el director de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo.