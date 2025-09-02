Uruguay se ha convertido en el primer país latinoamericano en firmar el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial (IA), considerado el primer tratado internacional jurídicamente vinculante destinado a garantizar que el uso de la IA sea compatible con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

Lea aquí: Tampa y Barranquilla lanzan la Celebración de 60 Años de Hermandad

Según informó la institución con sede en Estrasburgo en un comunicado, “se trata del primer país firmar el tratado, sumándose así a otros 16 signatarios hasta la fecha (11 Estados del Consejo de Europa, Canadá, Israel, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea)”.

El documento fue rubricado por el embajador de Uruguay en Francia, Enrique Emilio Loedel Soca, en presencia del secretario general adjunto del Consejo de Europa, Bjørn Berge.

Este convenio, que comenzó a estar abierto a las firmas hace un año, busca proporcionar un marco jurídico que incluya “todo el ciclo de vida de los sistemas de IA”.

De acuerdo con el Consejo de Europa, el tratado promueve “el progreso y la innovación en materia de IA, al tiempo que gestiona los riesgos que pueda suponer para los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”.

Le puede interesar: ‘Aquí suena Michelle’: el lema de la reina del Carnaval de Barranquilla 2026

El Consejo de Europa, un organismo multilateral que defiende y promueve los Derechos Humanos, cuenta con 46 miembros, 27 de ellos de la Unión Europea.