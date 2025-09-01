El Comité de Ciudades Hermanas Tampa-Barranquilla llevará a cabo el lanzamiento oficial de la Celebración de 60 Años de Hermandad el domingo 7 de septiembre de 2025, de 10:00 a. m. a 11:15 a. m., en el Antiguo Ayuntamiento, ubicado en 315 E Kennedy Blvd, Tampa.

Este evento conmemorativo honrará seis décadas de intercambio cultural y amistad entre Tampa, Florida, y Barranquilla, Colombia, y reconocerá a la Alcaldesa Jane Castor por su continuo apoyo y su intención de visitar Barranquilla.

La celebración marca el inicio de una serie de encuentros culturales y comerciales durante el 2026, diseñados para resaltar la historia, los logros y las oportunidades futuras de esta importante relación internacional. Los eventos pondrán en valor las vibrantes tradiciones de Barranquilla, promoverán el comercio bilateral y fortalecerán los lazos entre las comunidades empresariales de ambas ciudades.

“Este hito es más que una conmemoración: es una plataforma para nuevas oportunidades en cultura, negocios y diplomacia”, afirmó Fernando J. Falquez, Ph.D., Director Afiliado del Comité de Ciudades Hermanas Tampa-Barranquilla. “Nuestro objetivo es construir sobre seis décadas de amistad y garantizar que los próximos 60 años sean igual de significativos.”

El Comité de Ciudades Hermanas Tampa-Barranquilla fomenta el entendimiento mutuo, el intercambio cultural y la colaboración económica entre Tampa, Florida, y Barranquilla, Colombia. Establecido bajo el programa Sister Cities International en 1965, el hermanamiento ha conectado a ambas comunidades a través de la educación, las artes, el comercio y la diplomacia durante seis décadas.